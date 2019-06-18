彭啟明：今起熱浪天 入夏以來首波持久高溫

2019-06-18 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局發布高溫資訊，表示今天中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為36度以上的黃色燈號，民眾要預防中暑。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今起是高溫熱浪天，應該是今年入夏以來第一波持續較久，有三、四天以上的高溫天氣。

彭啟明在臉書指出，今天仍維持典型夏季天氣，高溫炎熱午後有局部陣雨，外出務必要防曬防中暑，高溫到33-36度，靠山區或是平地都有發展午後雷陣雨的機會。由於對流雲系有時候會移動，容易有短暫陣雨發展，延伸至傍晚或晚上，仍要多留意。

他表示，周三、四、五西南邊的水氣稍微減少，午後陣雨預期會稍減弱，但太平洋高壓西伸、高壓勢力盤據，會更悶熱，提醒務必要注意熱浪的風險。未來幾天非常不舒適，避免中午前後在戶外曝曬或滯留，除了溫度也要注意濕度。

彭啟明說，周六下半天到周日，預期有波鋒面接近台灣北部海面，將會影響北台灣，屆時又會轉不穩定的天氣，轉有雨，可能延續到下周一、二。至於是否中南部都變得不穩定，還有些不確定性。台灣要完全脫離梅雨鋒面的影響，可能要等到這波結束後才有較高機會。

他說，這周應該是今年夏季熱的開始，台灣雖然是海島，理應有海陸風的調節，不至於出現極端高溫的溫度，但過去太強調建設，卻沒有同步有綠化或環境通風的思維發展，高溫熱浪天已經成為習以為常。彭啟明表示，雖然多數人可藉由冷氣躲避這危機，但惡性循環下，我們必須用更高的成本來適應高溫的天氣，得不償失，小問題也可能成為大危機。

中央氣象局表示，周三（19日）太平洋高壓影響，各地天氣穩定炎熱，大多為多雲到晴的天氣，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地也可能有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部地區及東北部高溫約達34至35度，東部及東南部高溫也有32、33度。

周四、周五（20日、21日）西南風開始增強，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，但午後有局部短暫雷陣雨；由於西南風過山沉降增溫，周五（21日）東南部地區有焚風發生的機率，請多留意作物維護。