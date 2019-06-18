吳德榮：明到周五連日極高溫 周六降雨增多

2019-06-18 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天氣溫偏高，明天到周五台灣在暖氣團內，將出現連日極高溫，周六雖有鋒面逐漸接近，天氣仍多悶熱。

吳德榮表示，今天（18日）各地多雲時晴；午後有對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率，大部分在山區、部分平地受影響，有較大雨勢，應注意。氣溫偏高，高屏有高溫黃色燈號；北部氣溫約24至35度、中部24至34度、南部25至36度、東部24至33度。

他指出，最新模式模擬顯示，周三到周五 （19至21日）滯留鋒在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，天氣晴朗炎熱，大部分地區將達35度以上，甚至更高溫，應注意防曬、慎防中暑；中南部清晨有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周六（22日）白天滯留鋒逐漸接近，西南風迎風面及午後對流的降雨，皆明顯增多，天氣仍悶熱；周六晚間至周（23）日梅雨季第6道鋒面抵達北部，台灣的大氣不穩定度及降雨機率皆將大幅提高，有中、小尺度對流系統發展，並伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率，應注意。

中央氣象局指出，今天各地天氣大致為多雲到晴的穩定天氣，只有在中南部沿海地區有零星短暫陣雨，中午過後各地仍有熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，其中又以山區降雨機率較高，下午外出記得攜帶雨具備用。