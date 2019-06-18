吃魚幫助腦袋變聰明 營養師：太老吃「嘸效」

2019-06-18 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



多吃魚會變聰明的觀念深植人心。營養師說，吃魚能幫助腦部發展，增加腦細胞發展，主要是2歲以前。2歲以前吃魚有助記憶力，年長者吃魚主要可攝取優質蛋白質。另外，衛福部食藥署提出「魚類攝食指南」，建議幼兒孕婦少吃深海魚，建議攝食深海小型魚類。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，魚肉的油脂屬於omega-3類，富含EPA以及DHA，EPA是一種不飽和脂肪酸，能保護心血管，DHA則是一種多元不飽和脂肪酸，與腦部發展有密切關係，且經過研究證實，從魚肉中攝取到的DHA會直接到腦部，幫助腦部細胞發展。

蘇秀悅表示，人類腦部細胞快速發展的時期，是在母胎時期到2歲之間，建議孕婦從懷孕第三期開始，每周約吃3到4次的魚肉，每次吃2兩的魚肉，大約是一個手掌大，而此重量不包含魚骨頭，單純是魚肉的重量，孕婦持續吃到生產。

當孩子出世後，從小孩1歲後可開始吃天然食物時，一周建議吃3次的魚肉，每次吃1兩肉，約2到3湯匙的量，一直到2歲；2歲到6歲的孩子，則建議一周吃2到3次，每次也是1兩肉。

若孩子對魚肉過敏，則不建議再繼續吃魚肉，可以進一步詢問營養師，從何處補充DHA，蘇秀悅表示，盡可能吃天然的食物，不要一味仰賴保健品，像是她非常不建議直接吃魚油。

蘇秀悅說，特別是小朋友，家長應該要讓他們接受天然食物，不該嘗試過一次就放棄，多嘗試幾次，給予他們吃好的食物，未來才能養成習慣，而小朋友則不建議吃魚油。

小朋友過了2歲以後，雖然已經度過腦部細胞快速成長期，但是2歲以後吃的魚肉，是幫助增加記憶力，一般成年人一周建議吃2到9兩的魚肉，7兩大約是4個女生手掌心大，65歲以上的長輩也是相同的建議。

不過想補充DHA，最好吃深海魚，但是深海魚的選擇，最好選擇「小型深海魚」像是秋刀魚、鯖魚、白帶魚、沙丁魚，至於大型的深海魚如沙魚、鮪魚、油魚、旗魚最好少吃，孕婦跟小孩最好不要吃。蘇秀悅表示，已有研究顯示，大型的深海魚屬於生物鏈的最高端，因此體內含有較多的有毒重金屬，多吃容易影響孕婦與小孩，一般民眾也不建議多吃。