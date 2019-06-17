交部祭Uber條款新配套 各方回應了

2019-06-17 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



Uber條款本月9日上路，10月9日正式執法。聯合報系資料照 分享 facebook Uber條款本月9日上路、10月9日執法，Uber與小客車租賃業合作載客僅能以時租或日租計費，引發爭議。交通部今宣布將建立網約車通用規範，針對Uber最在意的費率部分，允諾研議「協議費率」，包括浮動費率與事前計費功能，維持Uber既有服務，但前提是人車合法，對此，各方抱持不同看法。

交通部次長王國材說，對Uber只有兩項要求，一是「人合法」，駕駛須取得計程車駕駛人執業登記；二是「車合法」，Uber外觀不需要改變，只有車牌從白底黑字變成白底紅字。至於Uber核心價值是透過大數據計算浮動費率，若加入計程車客運服務業，就必須採用現行跳表計費，或多元計程車固定加成費率。王國材說，一旦人車合法，就可以討論後續費率，現同意研擬「協議費率」，可討論Uber現行採用的浮動費率及事前計費功能。

針對交部提出的最新配套，Uber尚未做出回應。

小客車租賃公會全國聯合會理事長林建良表示，交通部今提出的方案，跟先前大同小異，就是呼籲Uber司機加入多元化計程車，要他們靠行並繳行費，林建良說，這樣做根本是在圖利計程車業者跟Uber司機。

林建良說，當初會跳出來反對Uber條款就是在捍衛本業權益，交通部在思考如何安撫計程車跟Uber的時候，對各方有了交代卻忽略了小客車租賃業才是受害者，「小客車這次不會選擇沉默，會捍衛權益到底」，希望交部祭出的政策是能做到對每個人都有感。

對此，王國材說，會協助小客車租賃業建立小客車租賃平台，讓租賃車可以在維持現有營運模式下建立資訊平台，目前正在規劃中。

網路平台代僱駕駛自救會發言人李威爾說，交通部基本上還是在喊口號，說不會讓司機失業，但交部沒想過，到了多元計程車雖然不會失業，但就是死路一條。

李威爾說，交通部最大的問題就是只想講自己想講的話，不去聽真正的問題，多元計程車現行法規就是限制業者的發展，抹殺司機多接觸平台的機會，交部請代僱駕駛不用擔心掛牌問題，「請問牌在哪裡？台中、新竹都沒有開放多元計程車，Uber駕駛怎麼開？高雄多元計程車牌夠嗎？」李威爾說，交部塑造能夠解決問題的假象，實際上都是在喊口號、沒有誠意，或是把司機逼向死路，呼籲交部盡快召開三方（小客車租賃業、Uber、自救會）會議。

針對掛牌部分，王國材說台中已答應做多元計程車，至於沒有多元計程車的地區如新竹會做其他協助。王國材也說，會積極促成三方會議，今天公佈的配套僅是大方向，只要願意來談，會發現其中有很多細節，也有相對應方案。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉則說，今天交部祭出的配套，主要是在重申Uber做的就是計程車行為，得回到分業管理，交部站在「法」那邊，考量Uber已成某種氣候，若要繼續生存必須引導回合法狀況。鄭力嘉說，交部大方向「走向合法」是支持的，但細節要說的更清楚，不要有模糊空間。

另就交通部所提浮動費率一事，鄭力嘉希望交部思考，可以沒有上限但要有下限，才能保障駕駛最低基本工資，不然一旦可以任意浮動，市場一定會削價競爭，對消費者也未必是好事。