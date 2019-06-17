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盼Uber人車合法 交通部同意研議「協議費率」

2019-06-17 20:22聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

Uber條款」汽車運輸業管理規則修正草案十月九日正式執法，Uber與小客車租賃業合作載客僅能以時租或日租計費，引發爭議。交通部今宣布將建立網約車通用規範，針對Uber最在意的費率部分，允諾研議「協議費率」，包括浮動費率與事前計費功能，維持Uber既有服務，但前提是人車合法。

根據六月公告的Uber條款，未來Uber若與小客車租賃業合作，須提交營業計畫書，且載客以時租或日租計費，違者最高處九萬元罰鍰。由於新法衝擊Uber既有營運方式，Uber仍未鬆口未來在台計畫，包括是否繼續與租賃業合作，甚至退出台灣市場。

交通部長林佳龍今在臉書喊話，政府應協助新創及科技平台，也有責任保障民眾乘車安全品質，但意識到必須有一套對網約車的通用規範，盼找到多贏方式。

針對網約車通用規範，交通部政務次長王國材指出，兩年前希望Uber回到租賃業法規，遵守時租及日租計費，但其實現在Uber營運模式傾向計程車服務派遣平台，因此希望合法納管Uber。

王國材表示，對Uber只有兩項要求，一是「人合法」，駕駛須取得計程車駕駛人執業登記，已協調警政單位，從六至九月辦理卅七場執業登記證考試；另為轉型誘因，未來換照規費由政府吸收，每年約一萬八千元的牌照稅跟汽燃費也可減免。

第二是「車合法」，Uber外觀不需要改變，只有車牌從白底黑字變成白底紅字。

由於Uber核心價值是透過大數據計算浮動費率，若加入計程車客運服務業，就必須採用現行跳表計費，或多元計程車固定加成費率，成為爭議之處。王國材說，一旦人車合法，就可討論後續費率，交通部已同意研擬「協議費率」，維持浮動費率及事前計費功能。

但Uber是否願意登記計程車客運服務業仍是須克服的關卡。王國材說，身份問題要看Uber後續如何因應，根據現行叫車服務派遣營運模式，仍希望Uber登記計程車客運服務業。

交通部政務次長王國材今天拍影片說明未來Uber納管方式。圖／取自交通部臉書
交通部政務次長王國材今天拍影片說明未來Uber納管方式。圖／取自交通部臉書
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Uber計程車王國材
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