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陳菊促用預備金防治登革熱 韓國瑜：已經動支

2019-06-17 20:25中央社 高雄17日電

總統府秘書長陳菊今天被問到高雄市喊說登革熱防治沒錢一事，她說除了應有的預算，可支配第二預備金。被疑不會用第二預備金，市長韓國瑜說「大錯特錯」，已用於防疫經費了。

高雄市因為登革熱防疫經費，近日和中央幾度交鋒，陳菊到立法院拜會時被媒體追問高雄市長韓國瑜稍早也現身立院爭取協助登革熱補助款還喊沒錢。

陳菊質疑並說，市長每年有約新台幣3到5億元的第二預備金，防疫除了應有的預算外，市長可以自由支配第二預備金。

韓國瑜下午於出席秋行軍蟲防疫工作會議之前受訪表示，市府已經動支第二預備金並用於登革熱防疫上。

他說，動用第二預備金於防治登革熱近4700萬元。他說有立委說「韓國瑜不會當市長，不會用預備金」。他表示「我們早就投入了」，而且高雄市防治登革熱從今年2月就開始了，因為暖冬要提早。

韓國瑜說，「各界說不會用預備金，完全是大錯特錯」，而且已用了4700萬元了。

至於第二預備金的使用，市府也發布新聞稿說明，目前的第二預備金是4億元，一般都會保留到9月汛期後使用，以防臨時性的災害應變。

市府指出，韓國瑜上任後，地下管線清疏及雨水下水道改善工程動用了6500萬元、登革熱防治用了4700萬元等，全部14項花了2億500多萬元；已使本來是市長口袋緊急的救命錢現在已經捉襟見肘。

上午突然現身立法院，韓國瑜說，是因為在行政院開會的結果「並不是讓我們非常的愉快，沒有想到去開會後，影片被剪接在網路上黑」，所以想要請國民黨立委幫忙爭取防疫款項等，他說，高雄市民選的9名立委，雖然政黨不一樣，也一一拜訪，希望他們一起幫忙。

民進黨高雄市議員李柏毅等人在臉書砲轟並質疑韓國瑜的登革熱防治出問題，不思反省，反而快閃立法院高雄立委研究室，還操作成立委沒有為登革熱發聲，質疑是政治大戲和權謀。

被問到有民調顯示韓國瑜的民調下滑，不及蔡總統、台北市長柯文哲等人，已落居第3，韓國瑜表示，尊重民調結果。

高雄市在下午3時59分於彌陀發現第一例秋行軍蟲，下午5時40分召開防治會議，韓國瑜說，市府擔心造成巨大傷害，將配合加速防治。

韓國瑜登革熱高雄市
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