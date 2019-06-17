影／男人的「性」福 由女人分泌物的顏色決定

2019-06-17 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



男人的「性」福由女伴分泌物的顏色決定，並非危言聳聽。義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，女性私處分泌物的顏色如果異常，代表已遭到細菌感染，此時男人再意亂情迷也千萬別「躁進」，否則造成慢性攝護腺炎，健康會付出很大的代價。

一般談到攝護腺問題多數會以為是中高齡男人的專利，事實上不少年輕男子也常受到慢性攝護腺炎困擾，臨床更有反覆治療達30年的個案。

王起杰說，一名年約60歲的男性，年輕時喜愛「拈花惹草」，約30歲即攝護腺發炎，看過很多醫院都沒被正確診斷，結果反覆復發，折磨了30年。

「慢性攝護腺炎感染途徑包括性行為，小便、糞便及血液感染，其中性行為感染占第一位」王起杰說，性生活頻繁及有多重性伴侶的人罹病機會更高，因此從事性行為時務必目測一下女伴私處分泌物的顏色，若是乳白色白帶即無礙，帶點黃色或綠色，代表細菌已經感染，這時候千萬別發生性行為，不然健康就會付出代價。

王起杰說，攝護腺製造精液的器官，主要供應精蟲營養，一旦發炎，製造出的精液就會帶菌，進而影響精蟲品質，最終孕育出不健康的胎兒，造成社會負擔。攝護腺位在下腹部骨盆腔正中，屬心臟地帶，常見的症狀有會陰部疼痛，排尿刺痛，下腹部及背側下方的臀部都會不舒服。