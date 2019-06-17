獸醫爭自主用藥權 籲接軌國際標準

2019-06-17 19:05 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



中華民國獸醫師公會全國聯合會17日上午在立法院舉辦「毛小孩藥生存」記者會表示，請留給生病動物一條藥物治療的生路。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「毛小孩藥生存！」藥物流向管制機制年底將要上路，未來獸醫診所面臨僅能開立處方箋卻無法提供藥物給飼主的窘境。毛小孩也要面臨「藥物不足還被擋」的危機，17 日中華民國獸醫師公會全國聯合會召開記者會表示：「願意接受人用藥品流向管制系統管理。」

獸醫師一條鞭用藥

中華民國獸醫師公會全國聯合會指出，由於今年底開始施行藥品優良運銷規範，接下來人用藥品會逐步受到管制，導致動物醫院無法取得人用藥物治療毛小孩。

獸醫師江世明表示，獸醫診所用藥有七成屬於人用藥物，然而獸醫診所的獸醫卻非《醫師法》條文中所稱之醫師，以致於獸醫師在診所開處方箋後，飼主還需往返藥局與獸醫診所之間，形成實務上責任歸屬不明與毛小孩延誤就醫的問題。

「我們願意配合食藥署、防檢局的管制！」獸醫師公會主張，「讓藥商直接可以將人用藥物販售給獸醫診療機構，由獸醫師負責管理使用，並負擔所有責任。」他也認為，這是最為簡單的管理，從出貨到使用，全部一條鞭。

應接軌國際標準

亞洲小動物獸醫師會譚大倫主席呼籲，我國動物用藥應接軌國際標準，並舉美國為例，「美國食品藥品管理局採藥政統一管理，法規明確指出允許在動物藥品短缺之虞、動物疾病所需、飼主同意且不會危害公眾健康之下，同意允許獸醫師可以購買、使用及管理人用或動物用藥商所購入之藥品治療罹病動物。」

身為獸醫師的台北市議員楊靜宇表示，農委會統計台灣每三個家庭就有一個毛孩子，希望全體國民相信獸醫師在「人用藥品使用於動物身上的專業知識」，同時也建議藥品限制應採負面表列原則。

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