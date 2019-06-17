無人機醫療運用 歐美逐步跟進

2019-06-17 18:53 台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導



無人機運輸醫療用品，經濟效益大﹗起步於盧安達的「溜索」(Zipline)公司，在當地建立了無人機醫療網絡，傳遞包括食物、乾淨飲用水、血液、疫苗、藥物、抗蛇毒血清、通訊器材和衣服等物資，送達偏遠地區供醫護使用。如今，歐美國家也陸續採用此項技術。

根據《經濟學人》報導，溜索公司接著擴展到迦納，然後是美國本土的北卡羅萊納州、馬里蘭州、內華達州和華盛頓州等。對於經營無人機的新創公司來說，醫療用品是重量較輕、價值較高的包裹，輕巧的無人機也比傳統的汽車或機車來得便宜、迅速。對於交通不便的偏鄉而言，具有打通「最後一哩路」的效果。

透過《醫療照護中的無人機》指出，無人機可協助增進居家病人的照護品質，特別是行動不便者和年長者。穿戴式裝置、遠距醫療和資訊共享平台正在轉變醫療照護，未來無人機、機器人和人工智慧也會在其間擔當許多任務，達到前所未有的新境界，並且避免一些人為判斷的疏失。

目前美國聯邦航空總署對於境內飛行器採取相對嚴格的規範，無人機公司則希望可以採取較寬鬆之立法。英國和奧地利則在進行相關的無人機運用之測試，歐盟航空安全署甫於本月11日發布無人機使用法規，確保安全機飛行的安全與永續，可參見《EASA網站》。

除了醫療運用，無人機也能用於空中攝影、空中錄影、研究天氣型態、救援行動和監管等方面。根據《TechCrunch網站》，亞馬遜最近也將在未來幾個月內開始運用無人機來進行產品遞送業務。

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