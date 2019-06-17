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影／塵爆後4年…馬偕醫院紀錄傷友走出眼淚的故事

2019-06-17 18:20聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

再過10天，曾震驚台灣社會的八仙塵爆事件即將滿四年，馬偕紀念醫院為了記錄院內123名傷友在復原之路的心路歷程，將10名傷友及家屬的故事集結成冊。27歲傷友黃品諭還在昨天新書發表會上表演一段街舞，不怕露出手臂上的火吻疤痕，舞出屬於年輕人的自信，獲得滿滿掌聲。

「用愛修繕、一路陪伴」是由馬偕醫院公共事務課採訪撰寫，從4年前6月27日的急診現場，延續到傷友的治療、復健和回歸三大時期，記錄醫院內外給予傷友及其家屬的溫暖與協助，同時寫下「活下來」到「走出去」的心路歷程。

馬偕醫院舉行新書發表會，傷友黃品諭特地帶來一段街舞表演。她遭受火吻當年正值花樣年華的24歲，卻因參加八仙樂園游泳池彩色派對遇上塵爆，使四肢受有面積超過50%的二到三度灼傷，住院70多天。

「那種疼痛，不用經歷大腦思考就會掉淚。」黃品諭受訪回憶，在醫院沒天沒夜的治療復健，加上身體遭撕裂般的疼痛感，令她幾乎想要放棄。「還好有我的家人、朋友和老師，他們讓我撐過來，若我不走出來，我會很對不起他們。」

黃品諭積極補充營養並配合復健，不服輸的個性讓她傷後半年就回到舞蹈教室練舞。她說，一開始腳不能站太久，連坐在地板上都很困難，而一下課就必須將雙腳抬高。經過不斷練習，才能一直跳舞到現在，肢體動作愈來愈流暢。

黃品諭說，很多跳舞的朋友不知道她是塵爆傷患，也不會對她的疤痕細問。但當不經意知道時，只對她說「妳很棒」。「我很感動，有這一句話就夠了。」

另一名段姓傷友的爸爸也到現場分享女兒一路走來的點滴。段爸爸說，他告訴女兒一句話：「老天爺沒把妳帶走，妳就要面對挑戰。」雖然女兒面對的挑戰相當辛苦，幸好有馬偕醫療團隊專業陪伴，讓女兒過了一關又一關。

但他仍然無法面對女兒傷口接受清創的痛苦模樣。段爸爸說，只要聽到護理師推著換藥車到病房，他就會趕緊離開，因為女兒換藥痛苦的尖叫聲，他沒有辦法聽下去。他希望社會能記取八仙塵爆教訓，緊急醫療機制也能更加改善。

馬偕燒燙傷團隊領導人、外科部主任董光義表示，傷友要真正回歸社會，必須使身心靈回復平衡狀態，例如有好的體力、關節活動度、創傷後症候群減低，以及不對未來感到空虛無力。

雖然受傷嚴重程度與回歸社會的時間呈正比，但還是有不少受傷較輕的傷友走不出來。董光義呼籲，社會應有更多的愛與包容，以接納這群經歷重大事故的傷患。

馬偕醫院院長劉建良表示，為鼓勵傷友找到人生方向，醫療團隊每年辦理大型活動讓傷友挑戰自己，包括淡水路跑、登合歡山及攀爬新竹北得拉曼原始林到等，下周則將舉辦「定向運動」。

此外，也盼藉「用愛修繕、一路陪伴」一書，喚起社會對事件的重視，讓愛散播各角落。而此書版稅所得將全數捐贈長期關注燒燙傷患者的兒童燙傷基金會，以良善的循環給燒燙傷病人及家庭更多的資源與協助。

馬偕醫療團隊與塵爆傷友及其家屬拍下合照，同時祝福自己的未來之路，社會能有更多的愛...
馬偕醫療團隊與塵爆傷友及其家屬拍下合照，同時祝福自己的未來之路，社會能有更多的愛與包容。　記者鄧桂芬／攝影
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馬偕醫療團隊和塵爆傷友及其家屬合唱「回歸」歌曲。　記者鄧桂芬／攝影
馬偕醫療團隊和塵爆傷友及其家屬合唱「回歸」歌曲。　記者鄧桂芬／攝影
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塵爆傷友黃品諭靠著自己的努力和家人的支持，走出火吻惡夢，而她為了積極復健，強迫自...
塵爆傷友黃品諭靠著自己的努力和家人的支持，走出火吻惡夢，而她為了積極復健，強迫自己回舞蹈教室練舞。　記者鄧桂芬／攝影
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馬偕燒燙傷團隊領導人、外科部主任董光義表示，傷友要真正回歸社會，必須使身心靈回復...
馬偕燒燙傷團隊領導人、外科部主任董光義表示，傷友要真正回歸社會，必須使身心靈回復平衡狀態，例如有好的體力、關節活動度、創傷後症候群減低，以及不對未來感到空虛無力。　記者鄧桂芬／攝影
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塵爆傷友黃品諭（右）傷後為了積極復健，強迫自己回舞蹈教室練舞，成果豐碩。她昨天於...
塵爆傷友黃品諭（右）傷後為了積極復健，強迫自己回舞蹈教室練舞，成果豐碩。她昨天於馬偕醫院的「用愛修繕、一路陪伴」新書發表記者會秀出一段舞蹈。　記者鄧桂芬／攝影
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塵爆傷友黃品諭靠著自己的努力和家人的支持，走出火吻惡夢，而她為了積極復健，強迫自...
塵爆傷友黃品諭靠著自己的努力和家人的支持，走出火吻惡夢，而她為了積極復健，強迫自己回舞蹈教室練舞。　記者鄧桂芬／攝影
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