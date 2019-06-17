產工轟調薪跳票三成新人離職 台鐵打臉了

2019-06-17 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣鐵路產業工會今開記者會說行政院調薪承諾跳票，新人離職率達三成，對此台鐵局稍早表示，待遇可分為基本薪與變動薪二部分，變動新已陸續爭取，福利也積極研議向中央發給，另就產工所提離職率一事，也並非實情。

產工今說，去年10月普悠瑪案發生後，考量台鐵人力不足、鐵路薪資低廉留不住人才，去年12月台鐵局長張政源表示將為台鐵員工調薪1到2萬，行政院亦支持提升待遇，至今過了半年調薪仍然無消無息，長久在薪資低廉的狀況下，台鐵新人在一年內的離職率高達三成，因此人力一直無法補足，技術無法傳承。

對此，台鐵局說，台鐵為交通資位制事業機構，待遇可分為基本薪與變動薪二部分。在基本薪部分，因係採鼓勵久任設計，故而新進佐、員級員工的起薪將高於一般行政機關同級人員，然而高員級的起薪則略低於一般行政機關，此為制度設計的目的。為具體回應同仁訴求，已委託顧問公司進行合理化待遇制度研究，希望在制度面、整體待遇滿足度以及公平性等面向尋求長期、穩定性的突破，以安定員工生活，激勵員工並增加人員留任誘因。

至於在變動薪部分，台鐵局表示，近年來在交通部及行政院支持下已陸續爭取發給各項職務津貼、費用、獎金等共11種，特別是在工會的協助下，於106、107年分別爭取到績效獎金併入專業加給以及危險津貼，實質的增加同仁整體待遇。

另外，有關福利事項，台鐵局表示，也積極研議向中央爭取發給，目前已擬妥說帖函報上級爭取比照一般行政機關標準發給子女教育補助每學期500元至35800元；結婚及生育補助2個月本薪；喪葬補助三至午個月本薪等生活津貼，讓同仁感受到組織內的關懷支持。