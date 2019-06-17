睽違6年 太魯閣九曲洞步道24日試開放

2019-06-17 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



太魯閣國家公園九曲洞因為落石崩塌，封閉施工6年，終於確定在本月24日上午9時試行開放，讓遊客可以在較安全的環境中欣賞太魯閣峽谷。太管處表示，九曲洞步道試行開放後，將觀察遊客的使用狀況，隨時作必要的調整與改善。

九曲洞步道預計於24日開放。圖／太魯閣國家公園管理處提供 分享 facebook 太魯閣管國家公園管理處表示，九曲洞步道原是中橫公路舊道，民國85年九曲洞隧道通車後，公路舊道便改為步道，入口位於中橫公路九曲洞隧道西洞口（台8線173.7公里處），全長700公尺，需原路折返。九曲洞是太魯閣峽谷地形精華的路段，立霧溪水切穿厚層大理岩，造就出溪谷狹窄、兩岸山壁垂直陡峭的峽谷地形，是許多遊客喜歡造訪的景點。

太管處指出，儘管風景壯麗，但九曲洞卻時有自然落石，為提供安全遊憩環境，太管處加強步道安全設施整修步道，並興建景觀明隧道、水景步道及公廁等設施；步道開放後，預期可達到太魯閣峽谷遊客分流效果。

現完成整修的九曲洞步道，除景觀明隧道外，還有一段低於原有步道路面，更靠近溪谷的水景步道，可以帶領遊客從較低的位置更親近峽谷，聆聽立霧溪急流震耳的水聲，讓九曲洞步道成為戶外地質教室。

太管處表示，受限於峽谷地形腹地狹窄，九曲洞步道入口處並無畫設停車位，車輛只能於公路兩側臨時停車，讓遊客上下車後立即駛離，以維持中橫公路交通順暢及安全。建議遊客造訪九曲洞步道時，請儘量搭乘公車，並多利用非假日及非尖峰時段前往。

遊客若搭乘遊覽車，請於九曲洞明隧道臨時停靠上下車，車輛請停靠於綠水（台8線170.7K）合流（台8線171.4K）停車場等候；若搭乘公車，請搭乘往返太魯閣及天祥間的花蓮客運或太魯閣客運班車，於九曲洞站下車，每日從8時至18時，計46班次停靠九曲洞往返（往天祥23班次、往太魯閣23班次）。若自行開車前往，請行駛至合流、綠水停車後，搭乘公車前往九曲洞。