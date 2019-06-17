5縣市淪陷！本島首見秋行軍成蟲 防疫進入第二階段
台灣本島發現秋行軍蟲成蟲！秋行軍蟲災害緊急應變小組今日說明，截至17日上午已累計68例秋行軍蟲幼蟲，包括高雄市發現首例秋行軍蟲幼蟲。另外經由性費洛蒙偵查誘捕，金馬澎及台灣本島發現共計21件55隻的秋行軍蟲成蟲，包括新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣。
應變小組強調，第一代秋行軍蟲來台的生活史周期已近羽化成蟲期，加上台灣本島已陸續捕獲成蟲，由捕獲的成蟲事實證據顯示，防疫調整進入第二階段。
應變小組說明，6月8日苗栗發現首例4齡幼蟲，6月15日至17日苗栗大湖陸續發現成蟲；6月10日宜蘭頭城發現終齡幼蟲，依其生活史幼蟲約兩周研判，第二代成蟲已出現。
應變小組指出，6月13日台東鹿野玉米田發現卵塊，15日嘉義東石銷毀的田區發現初羽化雄成蟲、澎湖太武民眾通報誘捕到雄成蟲，16日嘉義六腳的銷毀田區發現秋行軍蟲的蛹，花蓮壽豐及新竹關西也捕獲雄成蟲，今日則在苗栗通霄及屏東車城的銷毀田區，誘捕到雄成蟲。
應變小組綜合專家研判，台灣本島出現發育成蟲，依照公布的防治措施標準作業流程，進入第二階段「強制噴藥」的防治作為，亦即農地發現秋行軍蟲成蟲劃定管制區，針對區域內所有植株，由地方政府督導噴灑藥劑防治，周圍並劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，施藥並輪流使用不同機制的藥劑，以免其產生抗藥性，並懸掛性費洛蒙誘集器，不做三個月管制。
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