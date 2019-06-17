親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

「大綠主導，小綠配合」 李正皓：滅韓三部曲悄悄上演

5縣市淪陷！本島首見秋行軍成蟲 防疫進入第二階段

2019-06-17 16:56聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

秋行軍蟲連日來在苗栗、嘉義、宜蘭、台東陸續發現入侵案例。圖／本報資料照片
秋行軍蟲連日來在苗栗、嘉義、宜蘭、台東陸續發現入侵案例。圖／本報資料照片
分享
台灣本島發現秋行軍蟲成蟲！秋行軍蟲災害緊急應變小組今日說明，截至17日上午已累計68例秋行軍蟲幼蟲，包括高雄市發現首例秋行軍蟲幼蟲。另外經由性費洛蒙偵查誘捕，金馬澎及台灣本島發現共計21件55隻的秋行軍蟲成蟲，包括新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣。

應變小組強調，第一代秋行軍蟲來台的生活史周期已近羽化成蟲期，加上台灣本島已陸續捕獲成蟲，由捕獲的成蟲事實證據顯示，防疫調整進入第二階段。

應變小組說明，6月8日苗栗發現首例4齡幼蟲，6月15日至17日苗栗大湖陸續發現成蟲；6月10日宜蘭頭城發現終齡幼蟲，依其生活史幼蟲約兩周研判，第二代成蟲已出現。

應變小組指出，6月13日台東鹿野玉米田發現卵塊，15日嘉義東石銷毀的田區發現初羽化雄成蟲、澎湖太武民眾通報誘捕到雄成蟲，16日嘉義六腳的銷毀田區發現秋行軍蟲的蛹，花蓮壽豐及新竹關西也捕獲雄成蟲，今日則在苗栗通霄及屏東車城的銷毀田區，誘捕到雄成蟲。

應變小組綜合專家研判，台灣本島出現發育成蟲，依照公布的防治措施標準作業流程，進入第二階段「強制噴藥」的防治作為，亦即農地發現秋行軍蟲成蟲劃定管制區，針對區域內所有植株，由地方政府督導噴灑藥劑防治，周圍並劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，施藥並輪流使用不同機制的藥劑，以免其產生抗藥性，並懸掛性費洛蒙誘集器，不做三個月管制。

防檢局長馮東海。記者吳姿賢／攝影
防檢局長馮東海。記者吳姿賢／攝影
分享

【相關閱讀】


‧ 整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

秋行軍蟲
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

誘捕器抓不到秋行軍蟲？ 朝陽科大教授：田間多是幼蟲

2019-06-17 11:15

秋行軍蟲分子鑑定費時 北市兩疑似案例不等結果先焚燒

2019-06-17 11:10

秋行軍蟲雲林累計案例最多 山線、海區都淪陷

2019-06-17 10:51

秋行軍蟲防治有漏洞？ 學者警告：後面還有大軍來台

2019-06-17 10:34

農委會：掩埋銷毀秋行軍蟲 土壤不會酸化

2019-06-17 00:26

秋行軍蟲入侵17縣市65例 雲林12例最多

2019-06-17 00:21

秋行軍蟲「遍地開花」 學者：恐早已侵台

2019-06-17 00:17

彰化秋行軍蟲入侵確定3例 今挖3米坑深埋害蟲

2019-06-16 18:47

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28
看更多

熱門文章

未來一週天氣 氣象局：沒下雨時都很炎熱

2019-06-16 19:18

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-06-17 14:39

午後對流發展旺盛 6縣市大雨特報

2019-06-16 17:13

吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20

這一幕讓她直呼受不了 正宮拍到地表最強小三與老公kiss bye

2019-06-17 13:18

影／家庭主婦忙家務吃少還虛胖 中醫師：可藥茶調理

2019-06-17 09:04

唐綺陽星座運勢週報：天秤別太守舊 獅子理財採納貴人建議

2019-06-17 07:37

未來一周好熱！ 吳德榮：周日恐變天

2019-06-17 07:26

秋行軍蟲「遍地開花」 學者：恐早已侵台

2019-06-17 00:17

世界最熱血工作 救人一命還能拿這些超值禮物

2019-06-17 10:00

秋行軍蟲防治有漏洞？ 學者警告：後面還有大軍來台

2019-06-17 10:34

滑手機也會抬頭望望 北捷「等男友區」廣告刊登費驚人

2019-06-17 13:17

指考衝刺／公民科試卷字數破萬 必考這6大時事

2019-06-17 06:52

把握好天氣 明起要變天

2019-06-17 01:32

收到開明媽媽送「大禮」 震動聲太大被誤會 女兒尷尬：哭笑不得

2019-06-17 10:57

每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 得到上級賞識

2019-06-17 00:00

她跟飲料店反應喝到酸珍奶 店員：正常 珍珠在換季

2019-06-17 10:48

雙贏樂明上市 威力彩連30摃上看5.8億

2019-06-16 20:27

福衛7號下周升空 未來氣象會更準

2019-06-17 01:32

【為父心情】羅志遠／兒子的成年禮

2019-06-17 06:00

66歲婦人抽血檢驗有異樣 追蹤竟同時罹患3種癌

2019-06-17 13:46

【退休生活】葉特級／家事保母一把抓

2019-06-17 06:00

秋行軍蟲雲林累計案例最多 山線、海區都淪陷

2019-06-17 10:51

秋行軍蟲入侵 朝陽科大暫停供應費洛蒙誘引劑

2019-06-16 19:16

彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51

永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 13:35

中市登革熱20例 衛生局示警：流行風險大增

2019-06-16 23:43

連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06

誘捕器抓不到秋行軍蟲？ 朝陽科大教授：田間多是幼蟲

2019-06-17 11:15

西半部空品淪陷一片紅通通 竹苗最嚴重

2019-06-16 17:26

【為母心情】sunny／願你永保赤子之心

2019-06-17 06:00

門市也買不到！ GODIVA「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」這裡獨賣

2019-06-17 12:18

影／新人離職率高達三成 台鐵產工轟政院調薪承諾跳票

2019-06-17 11:06

連30摃！威力彩頭獎上看5.8億 中了就有機會當郭董鄰居

2019-06-17 12:15

東北海域一天4溺水 氣象主任：該注意的是離岸流

2019-06-17 11:02

黑熊二度觸陷阱 斷掌才痊癒 傷口腐爛長蛆

2019-06-17 00:35

影／台灣黑熊中套索陷阱 花蓮林管處公布救援影片

2019-06-17 15:26

24小時內衝400萬觀看！華航推新廣告再祭優惠 台北飛首爾5千有找

2019-06-17 11:42

今高溫恐飆35度 紫外線易過量或危險級

2019-06-17 05:14

周三前熱飆35度 滯留鋒徘徊北部海面周四起水氣增

2019-06-17 08:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top