5縣市淪陷！本島首見秋行軍成蟲 防疫進入第二階段

2019-06-17 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



秋行軍蟲連日來在苗栗、嘉義、宜蘭、台東陸續發現入侵案例。圖／本報資料照片 分享 facebook 台灣本島發現秋行軍蟲成蟲！秋行軍蟲災害緊急應變小組今日說明，截至17日上午已累計68例秋行軍蟲幼蟲，包括高雄市發現首例秋行軍蟲幼蟲。另外經由性費洛蒙偵查誘捕，金馬澎及台灣本島發現共計21件55隻的秋行軍蟲成蟲，包括新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣。

應變小組強調，第一代秋行軍蟲來台的生活史周期已近羽化成蟲期，加上台灣本島已陸續捕獲成蟲，由捕獲的成蟲事實證據顯示，防疫調整進入第二階段。

應變小組說明，6月8日苗栗發現首例4齡幼蟲，6月15日至17日苗栗大湖陸續發現成蟲；6月10日宜蘭頭城發現終齡幼蟲，依其生活史幼蟲約兩周研判，第二代成蟲已出現。

應變小組指出，6月13日台東鹿野玉米田發現卵塊，15日嘉義東石銷毀的田區發現初羽化雄成蟲、澎湖太武民眾通報誘捕到雄成蟲，16日嘉義六腳的銷毀田區發現秋行軍蟲的蛹，花蓮壽豐及新竹關西也捕獲雄成蟲，今日則在苗栗通霄及屏東車城的銷毀田區，誘捕到雄成蟲。