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大雷雨即時訊息！彰投雲嘉南高7縣市注意

2019-06-17 15:37聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中南部7縣市須防大雷雨。聯合報系資料照
中南部7縣市須防大雷雨。聯合報系資料照
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中央氣象局針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時為止。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪河水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

中央氣象局發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象局網站
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氣象局大雷雨
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