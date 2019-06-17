台灣黑熊中套索陷阱 花蓮林管處公布救援影片

2019-06-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮卓溪山區在10日有民眾發現一隻青壯年公台灣黑熊，左手臂被山豬套索陷阱緊緊困住，花蓮林管處、台灣黑熊協會及屏東科技大學教授黃美秀等，組成10人救難隊趕到現場救援，發現黑熊左手掌早已斷掌，這是二度受害。花蓮林管處今公布救援畫面，副處長李政賢表示，獵殺保育類野生動物最高可罰100萬元、判刑5年，呼籲民眾不要以身試法。

李政賢指出，6月10日下午有民眾主動通報黑熊保育協會有黑熊受傷，花蓮林管處與黑熊保育協會立即組織相關人員，包含林管處5人、協會2人及獸醫師等共10人，準備相關器材至民眾通報現場。發現黑熊左前肢中吊索，左前掌原有舊傷，後經基礎檢查、清創、注射高劑量抗生素等診斷治療工作後，評估無後送下山處置需要，治療工作結束後，在這隻黑熊身上植入晶片，待狀況慢慢恢復即就地野放。

李政賢說，林管處人員在執行巡護工作時，只要看到套索或吊具等非法獵具時，都會主動拆除；另黑熊保育協會與林管處也會持續針對山域周遭的部落、社區及一般民眾進行環境教育宣導，希望民眾不要再於山區放置非法獵具或陷阱，如果野生動物有危害農作情況，請民眾向相關單位提出申請設置器材。