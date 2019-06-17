親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

媒體尖銳提問曾馨瑩 郭台銘霸氣護妻：箭射我這來

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

台灣黑熊中套索陷阱 花蓮林管處公布救援影片

2019-06-17 15:26聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮卓溪山區在10日有民眾發現一隻青壯年公台灣黑熊，左手臂被山豬套索陷阱緊緊困住，花蓮林管處、台灣黑熊協會及屏東科技大學教授黃美秀等，組成10人救難隊趕到現場救援，發現黑熊左手掌早已斷掌，這是二度受害。花蓮林管處今公布救援畫面，副處長李政賢表示，獵殺保育類野生動物最高可罰100萬元、判刑5年，呼籲民眾不要以身試法。

李政賢指出，6月10日下午有民眾主動通報黑熊保育協會有黑熊受傷，花蓮林管處與黑熊保育協會立即組織相關人員，包含林管處5人、協會2人及獸醫師等共10人，準備相關器材至民眾通報現場。發現黑熊左前肢中吊索，左前掌原有舊傷，後經基礎檢查、清創、注射高劑量抗生素等診斷治療工作後，評估無後送下山處置需要，治療工作結束後，在這隻黑熊身上植入晶片，待狀況慢慢恢復即就地野放。

李政賢說，林管處人員在執行巡護工作時，只要看到套索或吊具等非法獵具時，都會主動拆除；另黑熊保育協會與林管處也會持續針對山域周遭的部落、社區及一般民眾進行環境教育宣導，希望民眾不要再於山區放置非法獵具或陷阱，如果野生動物有危害農作情況，請民眾向相關單位提出申請設置器材。

致力保護台灣黑熊的黃美秀教授質疑，台灣對於獵具的法令不夠嚴謹。李政賢指出，有關套索部份，105年間立法院經濟委員會討論野生動物保育法修法時，已將鋼質吊索（山豬套索）納入第19條禁止使用獵具之一，林務局將持續注意該法案審議進度。

花蓮林管處及台灣黑熊保育協會等人到山上救援。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處及台灣黑熊保育協會等人到山上救援。圖／花蓮林管處提供
分享
這隻台灣黑熊被麻醉後，可見左手臂傷勢嚴重。圖／花蓮林管處提供
這隻台灣黑熊被麻醉後，可見左手臂傷勢嚴重。圖／花蓮林管處提供
分享

台灣黑熊獸醫師
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-06-17 14:39

女子摔倒臉凹鼻歪臉毀容 手術用上耳臀皮膚變高挺

2019-06-17 14:48

北市抽驗生鮮蔬果 殘留農藥超標10件有5件在北農

2019-06-17 14:44

高屏「發燒」亮黃燈 今明氣溫飆36度

2019-06-17 14:20

血液存量仍吃緊 台北、台中不足七天

2019-06-17 14:02

海洋系網美出動！廿多種河魨的夏日海洋趴

2019-06-17 14:47

台鐵產工會批調薪跳票 交通部盼提供明細配套

2019-06-17 14:44

新生嬰兒生母年齡逾35歲占30.1% 10年來翻倍增加

2019-06-17 14:38

我防治非洲豬瘟 專家點出風險

2019-06-17 14:21

身心障礙牙科特別門診 客製化口腔醫療照護成效好

2019-06-17 14:12

動物園大門29日起 4大電子票證都可「嗶」入

2019-06-17 14:11

影／批蘇要人給人跳票 台鐵產工：下一班死亡列車誰坐？

2019-06-17 13:56

66歲婦人抽血檢驗有異樣 追蹤竟同時罹患3種癌

2019-06-17 13:46

鄰居就是郭台銘！台彩公開高「中獎率」關鍵數字 擁抱財富不是夢

2019-06-17 13:38

全台首例國產品椎體重建手術 中醫大新竹附醫今發表

2019-06-17 13:36

滑手機也會抬頭望望 北捷「等男友區」廣告刊登費驚人

2019-06-17 13:17

「豆漿」愛好者注意！ 內湖商家違法添加防腐劑開罰3萬

2019-06-17 13:14

豪雨摧中橫便道 天候許可7月10日恢復通行

2019-06-17 12:57

天氣炎熱！ 護心五招遠離心血管疾病

2019-06-17 12:52

國內外專家檢視我非洲豬瘟防疫 說出風險在這裡

2019-06-17 11:56

影／新人離職率高達三成 台鐵產工轟政院調薪承諾跳票

2019-06-17 11:06

東北海域一天4溺水 氣象主任：該注意的是離岸流

2019-06-17 11:02

北市抽驗豆漿 1件含不得添加的防腐劑

2019-06-17 11:02

她跟飲料店反應喝到酸珍奶 店員：正常 珍珠在換季

2019-06-17 10:48

地方創生，是「鄉愁」還是「鄉痛」？

2019-06-17 10:20

世界最熱血工作 救人一命還能拿這些超值禮物

2019-06-17 10:00

影／家庭主婦忙家務吃少還虛胖 中醫師：可藥茶調理

2019-06-17 09:04

周三前熱飆35度 滯留鋒徘徊北部海面周四起水氣增

2019-06-17 08:28

連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06

彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51

未來一周好熱！ 吳德榮：周日恐變天

2019-06-17 07:26

吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20

今高溫恐飆35度 紫外線易過量或危險級

2019-06-17 05:14

西半部注意 今多地空品拉橘色警報

2019-06-17 04:48

把握好天氣 明起要變天

2019-06-17 01:32

福衛7號下周升空 未來氣象會更準

2019-06-17 01:32

校園流感升溫 醫師：再半個月趨緩

2019-06-17 01:32

健康你我他／與孩子協商 家事做完再上網

2019-06-17 00:14

原本每月藥費逾百萬… 罕病非典尿毒 終有健保給付

2019-06-17 00:09
看更多

熱門文章

未來一週天氣 氣象局：沒下雨時都很炎熱

2019-06-16 19:18

午後對流發展旺盛 6縣市大雨特報

2019-06-16 17:13

吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-06-17 14:39

這一幕讓她直呼受不了 正宮拍到地表最強小三與老公kiss bye

2019-06-17 13:18

未來一周好熱！ 吳德榮：周日恐變天

2019-06-17 07:26

世界最熱血工作 救人一命還能拿這些超值禮物

2019-06-17 10:00

秋行軍蟲「遍地開花」 學者：恐早已侵台

2019-06-17 00:17

影／家庭主婦忙家務吃少還虛胖 中醫師：可藥茶調理

2019-06-17 09:04

秋行軍蟲防治有漏洞？ 學者警告：後面還有大軍來台

2019-06-17 10:34

唐綺陽星座運勢週報：天秤別太守舊 獅子理財採納貴人建議

2019-06-17 07:37

指考衝刺／公民科試卷字數破萬 必考這6大時事

2019-06-17 06:52

把握好天氣 明起要變天

2019-06-17 01:32

滑手機也會抬頭望望 北捷「等男友區」廣告刊登費驚人

2019-06-17 13:17

每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 得到上級賞識

2019-06-17 00:00

收到開明媽媽送「大禮」 震動聲太大被誤會 女兒尷尬：哭笑不得

2019-06-17 10:57

她跟飲料店反應喝到酸珍奶 店員：正常 珍珠在換季

2019-06-17 10:48

雙贏樂明上市 威力彩連30摃上看5.8億

2019-06-16 20:27

福衛7號下周升空 未來氣象會更準

2019-06-17 01:32

秋行軍蟲雲林累計案例最多 山線、海區都淪陷

2019-06-17 10:51

【為父心情】羅志遠／兒子的成年禮

2019-06-17 06:00

彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51

【退休生活】葉特級／家事保母一把抓

2019-06-17 06:00

中市登革熱20例 衛生局示警：流行風險大增

2019-06-16 23:43

西半部空品淪陷一片紅通通 竹苗最嚴重

2019-06-16 17:26

秋行軍蟲入侵 朝陽科大暫停供應費洛蒙誘引劑

2019-06-16 19:16

連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06

周一周二還有陣雨 19日起晴朗炎熱

2019-06-16 15:44

【為母心情】sunny／願你永保赤子之心

2019-06-17 06:00

誘捕器抓不到秋行軍蟲？ 朝陽科大教授：田間多是幼蟲

2019-06-17 11:15

門市也買不到！ GODIVA「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」這裡獨賣

2019-06-17 12:18

影／新人離職率高達三成 台鐵產工轟政院調薪承諾跳票

2019-06-17 11:06

66歲婦人抽血檢驗有異樣 追蹤竟同時罹患3種癌

2019-06-17 13:46

東北海域一天4溺水 氣象主任：該注意的是離岸流

2019-06-17 11:02

黑熊二度觸陷阱 斷掌才痊癒 傷口腐爛長蛆

2019-06-17 00:35

24小時內衝400萬觀看！華航推新廣告再祭優惠 台北飛首爾5千有找

2019-06-17 11:42

今高溫恐飆35度 紫外線易過量或危險級

2019-06-17 05:14

周三前熱飆35度 滯留鋒徘徊北部海面周四起水氣增

2019-06-17 08:28

「豆漿」愛好者注意！ 內湖商家違法添加防腐劑開罰3萬

2019-06-17 13:14

國內外專家檢視我非洲豬瘟防疫 說出風險在這裡

2019-06-17 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top