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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

女子摔倒臉凹鼻歪臉毀容 手術用上耳臀皮膚變高挺

2019-06-17 14:48聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣許小姐今年一月時不慎從樓梯上跌下，造成臉部嚴重受傷，衛生福利部彰化醫院整形外科利用許小姐自身耳朵及臀部的組織進行「喬臉」後，臉上傷口消失外，還得到高挺漂亮的鼻子，許小姐相當滿意，目前恢復良好並出院。

40歲許小姐5個月前的傍晚出門時，因和朋友聊天不注意踩空從樓梯摔下來，救護車趕到後將她送往彰化醫院急救，院方檢查發現她不僅造成身體多處擦傷，額頭也撞出個12乘10公分大小的大窟窿，鼻部還歪斜變形伴隨一條5公分缺損傷口。

彰化醫院整形外科醫師呂明川說，患者當時鼻部嚴重損傷變形，需要重建鼻子基部軟骨結構，於是取了耳軟骨進行重建，傷口則使用臀部的皮膚及皮下組織來執行真皮皮瓣移植，以達到矯正外觀及醜形預防；額頭的缺損則以皮瓣移植、階段性手術及藥物注射等複合式治療修復。

手術出院後許小姐說，原以為之後要花一大筆錢去醫美整形才能恢復成以前的樣子，院方用心處理傷口，少掉了後續很多麻煩。

但呂明川指出，術後的照顧才是真正考驗，影響疤痕的因素很多，包括皮膚的張力、日曬、傷口發炎等都是考量因素，有些患者則因有蟹足腫或增生性肥厚疤痕的體質，治療起來更棘手。她提醒民眾，疤痕的治療及照顧時間較為漫長，短則數月，長則數年都有可能，要有毅力撐過這段恢復期。

整形外科醫師呂明川幫助臉部受傷患者修復面容。記者林敬家／攝影
整形外科醫師呂明川幫助臉部受傷患者修復面容。記者林敬家／攝影
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許小姐術後傷口大為改善。圖／彰化醫院提供
許小姐術後傷口大為改善。圖／彰化醫院提供
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許小姐因跌倒受傷，額頭撞出大窟窿，鼻部還歪斜變形伴隨一條5公分缺損傷口。(傷口變...
許小姐因跌倒受傷，額頭撞出大窟窿，鼻部還歪斜變形伴隨一條5公分缺損傷口。(傷口變色處理)圖／彰化醫院提供
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整形患者
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