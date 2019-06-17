海洋系網美出動！廿多種河魨的夏日海洋趴

2019-06-17 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東海生館今夏推出「夏日海洋派對」，20多種河魨齊聚一堂，包含像畢卡索畫布的毒吻棘魨、神似皮卡丘的角箱魨、還有花斑擬鱗魨，最憨厚可愛的二齒魨和四齒魨等，這些「海洋系網美」讓夏天的屏東海生館，變成另類的網美勝地。

海生館表示，常被稱為「河豚」的河魨，其實是魨形目魚類的統稱，依種類不同，外貌型態也差異極大。提到河魨，身上帶著刺、隨時鼓著圓滾滾的身體是大家對牠們的第一印象，甚至常被稱為「氣球魚」。

其實刻板印象中的河魨，多為二齒魨科；而所謂的刺，其實是河魨鱗片特化而成的強棘，因此也常被稱為「刺河魨」，或是有「刺海豬仔」、「刺鮭」的俗名。

海生館說，很多人會把河魨和有毒魚類畫上等號，其實河魨依種類不同，毒性也有所差異，甚至分布在不同的部位。大多數四齒魨科以及箱魨科的河魨，分別具有河魨毒素及箱魨毒素，依品種分佈於內臟、肌肉、血液、皮膚等不同部位，毒性並隨季節有所變化。河魨毒素屬於神經毒素，強度為氰化鈉的一千倍以上。因此建議避免食用來路不明的河魨，以免造成河魨中毒。

屏東海生館今年暑假將展示超過20種河魨，主要分為鱗魨、箱魨、單棘魨、二齒魨、四齒魨，以及淡水河魨等不同種類，也包含了各種不同鮮豔色彩及可愛樣貌的河魨。

例如被暱稱為「畢卡索魚」的毒吻棘魨，色彩繽紛就猶如畢卡索筆下的畫作；還有「角箱魨」常被稱為海中皮卡丘的牠，總是萌翻不少現場遊客。而被稱為「毛毛魚」的茸鱗單棘魨，則是另一種可愛系河魨網美代表。

當然還有最受歡迎的「小丑砲彈」花斑擬鱗魨、最為臺灣民眾熟知擁有憨厚外型的「刺河魨」六斑二齒魨，以及各種大型二齒魨及四齒魨；再加上常被做為觀賞魚的淡水河魨，讓今年暑假的海生館猶如一場河魨網美的夏日海洋派對。