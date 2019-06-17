北市抽驗生鮮蔬果 殘留農藥超標10件有5件在北農

2019-06-17 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局今天公布5月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，抽驗90件蔬果產品中，共有10件不符合規定，農藥殘留量超標，當中5件是抽自台北農產運銷公司第二果菜市場；北農表示，不合格蔬果供應商都有依內部規定停止供應10天，未來若再出現農藥殘留超標，將廢止供應人資格。

衛生局5月於市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店抽驗蔬果產品，當中10件不符規定，包含「芥藍菜」、「油菜」、「青江菜」各1件檢出2項殘留農藥超標；「特選茄子」、「木瓜」、「蓮霧大黑珍珠」、「百香果」、「青蔥」、「紅鳳菜」、「韭菜」則各1件檢出1項殘留農藥超標。

衛生局表示，檢出的殘留農藥包含殺菌劑賓克隆、亞派占、凡殺同、得克利、亞賜圃、亞托敏；殺蟲劑佈飛松、阿巴汀、克凡派、賽滅寧、賽洛寧；殺蟎劑芬佈賜等，都是國內合法登記並領有許可證的農藥，但殘留農藥量不符「農藥殘留容許量標準」。

衛生局指出，10件蔬果殘留農藥超標已違反「食品安全衛生管理法」，可處責任業者6萬元到2億元不等的罰鍰，若販售者無法交代來源，初犯將依同法先罰3萬元；目前10件蔬果都已要求零售商下架，供貨源則來自新北、彰化、雲林、南投、高雄、屏東等6縣市，都已通知各地政府依法查驗。

北農公司主秘路全利表示，公司每天也會抽約300件蔬果進行快速生化檢驗，不論公司或市府抽驗到有農藥殘留超標的蔬果供貨商，都會依「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，停止違規供應商供應10天，若有第二次將廢止供應人資格。