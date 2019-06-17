全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-06-17 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天雲林、嘉義、台南、南投地區及新北以南至屏東、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。