身心障礙牙科特別門診 客製化口腔醫療照護成效好

2019-06-17 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



陳姓婦人因為頭部外傷造成肢體功能障礙，並因焦慮、恐懼，她在牙科治療時相當不順利。輾轉 求醫來到嘉義大林慈濟醫院牙科的「身心障礙特別門診」，客製化的口腔醫療照護，讓家屬肯定與感謝。

牙科主任鄭朝鴻表示，身心障礙及失能者因肢體或心智受到限制，經常不易維持口腔衛生，影響身體機能與健康，尤其是病人不易配合時，需要醫師更多的智慧與關懷。

為了解決身心障礙者坐輪椅或推床就診不便，「身心障礙特別診療室」能將輪椅或病床的病患直接送進寬敞明亮診間，客製化特殊治療椅幾乎可以躺平，治療椅的頭墊可以旋轉，方便無法下輪椅行走的病患躺頭，還有分離式器械治療台隨時可移動。

腦性麻痺、腦傷或是有些精神官能症的患者，情緒上較不安定，看牙齒常有莫名的恐懼，不願坐到診療椅，甚至不願進診間。鄭朝鴻說，治療時需輕聲細語、動作溫柔，在聊天中快速檢查牙齒、洗牙等，5分鐘內迅速完成。

其它侵入性的治療包括全口根管治療、全口修補，以及做深部的清潔，甚至比較困難的拔牙，需在醫院全身麻醉下到開刀房處理，可減少多次門診治療所造成的痛苦，提高醫療效率。