動物園大門29日起 4大電子票證都可「嗶」入

2019-06-17 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立動物園大門入口全新「電子化收費系統」6月29日將正式啟用，讓多種電子票證只要「嗶一下」就能快速入園，民眾不用再費時排隊購票，人工售票口旁也設有自動售票機，可供現金、手機購票等多元支付。

動物園6月19日到6月28日休園「不對外開放」，除了讓動物好好休息，園方也修繕與更新園區硬體設施；面對暑假旅遊旺季將臨，為減少遊客在豔陽下辛苦排隊購票，等待人工售票、驗票才能入園的情況，動物園也近年來也規劃建置入口電子化收費系統，將遊客購票、驗票入園作業自動化，本月總算全面完工、測試完畢準備上線。

動物園表示，入口全新「電子化收費系統」，主要新增電子閘門與自動售票機，過去電子票證只能使用悠遊卡入園，如今新增一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證支付，都可免購票，直接感應刷卡入園，讓入園更方便快速。

電子閘門除電子票證支付門票外，動物園也開創售票網站，提供台北智慧支付平台「pay.taipei」與信用卡兩種支付服務；民眾使用手機線上購票取得後「入園QRcode」後，於入園前在電子閘門掃描就可快速入園。