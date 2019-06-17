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不續聘教師案比喻秋行軍蟲 全教總籲私校勿踩紅線

2019-06-17 13:52聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

全國教師工會總聯合會今天發新聞稿表示，近年來部分私校因為經營不善，以及受到少子女化的影響，每年到6月中下旬，就會陸續傳出有私校無故解聘或不續聘老師的案件，今年5月下旬起有快速激增的趨勢，如同秋行軍蟲疫情蔓延全台。全教總說，再加上教育部長年以來怠於監督，讓私校教師工作權保障受到嚴重威脅。

全教總根據歷年來協助私校會員的個案作分析發現，將招生人數、教師擔任計畫案件數或計畫金額列入考績，作為續不續聘的標準、強迫教師簽署自願離職同意書、在教師無選擇自由前提下，與教師簽署不合理勞動條件條款，企圖規避相關法令的適用，並作為解聘或不續聘的依據，或是透過董事會及校長擅自頒布不合理的考核條件，甚至是直接不依規定續聘教師等等，都是私校解聘或不續聘老師慣用的手法。

另外，全教總說，部分私校任意調高每周授課節數標準、未依自訂的章則規定排課，使教師授課時數未達基本鐘點數，再扣減教師薪資或鐘點費後，順勢以排課不足的名義不續聘教師。擁有較長年資的教師被強迫離職或不續聘的現象呈倍數增加，即使老師透過申訴或是司法救濟獲勝訴，學校依舊不執行並且延宕製發教師聘書。

全教總表示，依據現行教師法第14、15條等相關法令的規定，如果沒有符合一定的條件及完備程序，私校是不能隨意就解聘或不續聘教師，其實，多年來教育部流於紙上監督，接獲個案時多僅要求學校說明，卻未採取任何積極作為要求學校確實改善，並且放任私校未依法執行申訴評議決定，都是加劇問題惡化的原因。

全教總說，呼籲私校不要逾越法令遵循紅線，沒有穩定的師資及完整的人事制度，就沒有良善的教育品質，也會影響家長學生選校就讀的意願，並且呼籲現場私校教師可以加入工會，除方便得到資訊與運用工會曾經成功協助會員透過薪資協商、團體協約及訴訟回復權益的經驗外，在遇到學校違法解聘或不續聘時，也可以儘快向工會回報，以謀求有效解決的方法。

圖中為全教總理事長張旭政。本報資料照片
圖中為全教總理事長張旭政。本報資料照片
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