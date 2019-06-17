66歲婦人抽血檢驗有異樣 追蹤竟同時罹患3種癌

2019-06-17 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



沒有家族癌症病史的66歲林女士是不菸、不酒、不檳榔、作息正常也有運動習慣的家庭主婦，從沒想過癌症會悄悄找上她。月前在一次定期抽血中發現異常，經檢查竟同時罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌三種癌症，幸好早期發現，經由陽大醫院在血液、胸腔癌及乳癌三個團隊合力下，成功完成手術及治療，林女士及其家人今天到醫院表達感謝。

林女士因糖尿病、高血壓定期於基層就醫規律追蹤慢性病治療，雖偶有「輕微胸悶」但覺得生活正常，身體硬朗的她不予理會，直至在定期的1次抽血檢驗中，發現到血液異常，經家人陪伴至陽大醫院腫瘤醫學中心王緯書主任的血液腫瘤科門診就醫，經詳細檢查後懷疑是多發性骨髓瘤，隨即安排住院進行電腦斷層掃描和長骨一系列評估後即出院;出院後返診時，王緯書主任發現林女士胸腔電腦斷層疑似影像有問題，請其到胸腔、乳房專科進一步檢查。

隔天，癌症診療個管師主動連繫林女士並立即協助安排胸腔內科與乳房外科門診，陪伴前往胸腔內科張時杰主任與乳房外科陳慶耀主任進一步檢查，診斷為疑似早期肺癌與早期乳癌。

在血液、胸腔癌及乳癌三個團隊及個管師討論後，轉介林女士至胸腔外科蔡建和主任門診，也在個管師橫向聯繫下，同時安排肺癌及乳癌的手術前評估準備，免去多科門診就醫困擾。

另外安排跨團隊醫師於同日進行胸腔與乳房手術，由蔡建和醫師進行胸腔鏡肺葉切除術後，馬上再由乳房外科陳慶耀主任接手進行乳房部分切除手術併前哨淋巴結摘除手術，術後確診為第一期肺癌與第一期乳癌，接著又量身訂作適合的術後治療成功。

林女士在1個月內完整接受3個跨團隊的診斷、治療專業服務，才能早期發現癌症，而且一次是3個癌症，透過個管師的橫向聯繫與安排，方讓其早期接受手術治療，也讓病情成功得到控制。