全台首例國產品椎體重建手術 中醫大新竹附醫今發表

2019-06-17 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台灣每4名65歲以上民眾中，就有1人因為骨質疏鬆症造成脊椎壓迫性骨折。國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心輔導新創公司台灣微創開發出「椎體撐開器」，中國醫藥大學新竹附設醫院率先採用，領先全台完成第一例國產品椎體重建手術治療，病患於術後復原狀況良好，且於隔天離院後就可以行動自如。

目前市面上的椎體撐開器均為國外進口廠牌，使用的方式像是利用汽車千斤頂的機械撐開原理，將千斤頂置入椎體後，再以垂直方式撐開塌陷的椎體，並灌入骨水泥固定，達到脊椎復位、緩解長期疼痛的效果。

新竹一名80歲的劉姓婦人四月底走路跌倒，因嚴重背痛急診就醫，經X光發現腰椎第三節有壓迫性骨折，為提供較好的椎體塌陷改善效果，採用新式設計具有多面向推進力量的3D立體支撐支架，且具有椎體塌陷復位設計的國產品來進行手術。神經外科主任黃祥銘表示，病患復原良好，且隔天離院後行動自如。

椎體撐開器具高技術，市面上主要是歐美品牌，台灣微創透過國研院儀科中心及中醫大新竹附醫的協助，成為第一家通過台灣TFDA許可上市的醫療器材廠商。今天舉辦「台灣首例國產品椎體重建手術成功傳承儀式」，台灣微創公司梁晃千董事長指出，台灣微創的椎體撐開器成功運用多面向推進力量，首創以3D立體支撐方式，使病患有更好的復位效果，減少疼痛不適；同時也是市面上唯一加入回退設計的安全機制，有效預防手術中的風險產生。

科技部次長謝達斌政務表示，生技醫療產業是政府重點發展的產業之一，積極協助台灣新創團隊鏈結國內外資源，進駐新竹生醫園區台灣微創就是其中一例。為來希望強化醫材產業群聚效應，透過台灣新創生態系的互相鏈結，加速研發成果商品化。中醫大新竹附醫院長陳自諒也說，樂見與國研院儀科中心共同攜手，為建立創新的醫療特色而努力。