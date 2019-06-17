天氣炎熱！ 護心五招遠離心血管疾病

2019-06-17 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



衛福部國民健康署提醒民眾，夏天勿長時間站在烈日下，並隨時補充水分、規律運動，以免流汗過多造成脫水，引發心律不整或心臟衰竭。本報資料照片 分享 facebook

周五就是24節氣的夏至，上周雖全台梅雨不斷，但天氣仍高溫炎熱，民眾除小心中暑外，更得預防血管擴張而引起突發的心血管疾病。衛福部國民健康署提醒民眾，夏天勿長時間站在烈日下，並隨時補充水分、規律運動，以免流汗過多造成脫水，引發心律不整或心臟衰竭。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心表示，由於夏天氣溫升高，人體血管擴張，使血流量增加、心臟負擔變大；再加上夏天流汗多、身體水分蒸發讓血液變得濃稠，易出現脫水、冠狀動脈堵塞等現象，嚴重時會導致心肌梗塞、心律不整或心臟衰竭。

陳妙心說，民眾若有高血壓、高血糖及高血脂等三高、肥胖、吸菸、過量飲酒等情形，皆是導致心血管疾病危險因子。國健署整理出護心五招，包含飲食與補充水分、規律運動、戒菸、定期健檢、控制三高等方式，來提醒民眾盛夏時如何遠離心血管疾病。

飲食與補充水分。可多選用蔬菜、全穀雜糧、少油、少鹽方式，並以蒸、煮、川燙代替油炸；並以白開水來取代含糖飲料，但若有疾病而有水分攝取限制的民眾，則以醫師醫囑為佳。

規律運動。每周可透過慢走、騎自行車等運動，或透過做家事、陪小孩玩的過程中來消耗卡路里；若在戶外運動，則應避免於上午10點至下午2點烈日下進行。

戒菸並定期健檢。透過定期健檢，來了解自己的血糖、膽固醇、血壓及體重指標(BMI)，也是不錯方式。陳妙心說，國健署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年1次免費健檢服務，來預防疾病發生。

三高控制。已有三高疾病的民眾，更應積極採健康生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並回診，切勿自行停藥，以免烈日當下症狀發作。