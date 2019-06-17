國內外專家檢視我非洲豬瘟防疫 說出風險在這裡

2019-06-17 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲表示，現階段廚餘養豬經過一小時、90度高溫的蒸煮就是安全的，可以合法使用廚餘養豬，原本有2000多場廚餘養豬場，與環保署申請檢核有750場，有轉飼料、有退場的牧場，現在剩20場，很快查核就會告一段落。本報資料照片 分享 facebook

防治非洲豬瘟，廚餘被列為重大風險之一，農委會主委陳吉仲表示，現階段廚餘養豬經過一小時、90度高溫的蒸煮就是安全的，可以合法使用廚餘養豬，原本有2000多場廚餘養豬場，與環保署申請檢核有750場，有轉飼料、有退場的牧場，現在剩20場，很快查核就會告一段落。

農委會今天舉行非洲豬瘟邊境管控與豬場生物安全訪視結果記者會，過去三天帶著國內外專家包括泰國、日本等，檢視國內的港口、機場，以及廚餘養豬場、飼料養豬場各一，視察是否還有哪些防疫缺失，專家群提供非洲豬瘟防疫九結論及六個建議事項。

陳吉仲表示，這次會議的重點，專家建議管理重點在於降低風險，不是有風險就阻絕這些，否則下一步，不就要阻止人船進出了？國內外專家要求的是減少風險，在廚餘養豬方面，要完成90度蒸煮一小時即可以養豬，大場要考量本身的成本與利潤，其他小場只剩下20多場，很快就會完成檢核，若沒有牧場登記者，以會依照畜牧法開罰。

他表示，國內外專家強調，台灣在非洲豬瘟防疫，從邊境到生物防治、生物安全到小三通防疫措施，給予高度肯定台灣做的一切。專家也具體提出風險所在，包括帶進來的肉製品、走私，飼料添加物與飛機廚餘的處理，專家也將這些風險依序排列。

他說，生鮮肉品進口風險最高，但不可能進口，其次為國外攜帶的肉製品，第三是廚餘，專家建議，每個工作都應該跨部會合作，落實與執行，同時境內的生物安全也應該持續進行。

農委會非洲豬瘟作戰小組召集人許桂森表示，這次他帶領國內外專家訪視，專家強調國際合作很重要，國內的學校也很支持，要持續針對農民牧場端進行教育，讓牧場工作者能夠持續進行各項的防疫措施。