影／新人離職率高達三成 台鐵產工轟政院調薪承諾跳票

2019-06-17 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣鐵路產業工會今開記者會說行政院調薪承諾跳票，新人離職率達三成，今將發函行政院要求具體回應。據了解，台灣鐵路企業工會已於6月發函總統府、行政院及交通部，交部希望企工與台鐵局討論後，提供具體調薪配套，會朝企工所題方向努力，承諾並無跳票。

台灣鐵路產業工會表示，去年10月普悠瑪案發生後，考量台鐵人力不足、鐵路薪資低廉留不住人才，去年12月台鐵局長張政源表示將為台鐵員工調薪1到2萬，行政院亦支持提升待遇，至今過了半年調薪仍然無消無息，長久在薪資低廉的狀況下，台鐵新人在一年內的離職率高達三成，因此人力一直無法補足，技術無法傳承。

產工說，會員中很多是第一線人員，現場人力不足，每年新人都不一樣，短短半年就換一批，人力有明顯斷層。今年6月鐵路節，行政院長蘇貞昌出席台鐵典禮表示要人給人、要錢給錢，但最後的結果，竟然是行政院所核定已經積欠兩年的加班費，並非實質調薪，無法接受這樣的結果，今函文給行政院，要求具體回應。

不過，據台灣鐵路企業工會提供函文顯示，企工已於6月中旬函文總統府、行政院及交通部，交通部也已回覆企工，希望企工在與台鐵局討論後，將調薪所需明細及配套，提供給交部，交部會再給行政院，日後會朝氣工所提之方向努力，承諾並無跳票。

企工說，一直都有在密切注意調薪一事，目前正在計算當中，計算完畢會給交通部。

對於企工已函文行政院，產工今再發函行政院是否多此一舉？產工理事長王傑說，產工已在兩、三年前就密切注意此事，企工做這件事（指函文）是正確，但有點晚，不過兩個工會一起努力，爭取台鐵福利。

台灣鐵路產業工會今開記者會轟行政院調薪承諾跳票。記者曹悅華／攝影 分享 facebook