北市抽驗豆漿 1件含不得添加的防腐劑

2019-06-17 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



豆漿是不少人早餐的飲品，北市衛生局今年3月中旬於便利商店，餐飲店，校園合作社及早餐店抽驗市售豆漿共10件，今天結果出爐，1家位於內湖區瑞光路的早餐店巧味美商行（市招：早安287）所販售的豆漿含有不得添加的防腐劑苯甲酸；衛生局表示，已要求販售商下架，供應商協發豆腐店因沒提出詳細產品來源，依違反「食品安全衛生管理法」處3萬元罰鍰。

衛生局表示，今年抽驗豆漿的檢驗項目為防腐劑，包含苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸，結果1件豆漿違規添加防腐劑苯甲酸，依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」是不得添加的。

衛生局說，已要求巧味美商行下架不得販售，追查違規豆漿供應源發現是位於台北信義區的協發豆腐店，但供應商無法提供完整進貨證明，因此依違反「食安法」開罰，市府也將持續列管追蹤抽驗該業者。

衛生局表示，防腐劑苯甲酸俗稱安息香酸，為一般常見防腐劑，進入人體後，在9到15小時內可從尿中排出，如過量食用可能會造成腹部疼痛、噁心、嘔吐現象，若長期過量食用，恐損害肝、腎、食慾變差，而影響健康。

對此，巧味美商行則表示，3月跟協發進貨時，對方也都掛保證沒問題，沒想到會含有防腐劑苯甲酸；現在都使用自己磨煮的豆漿，違規豆漿已下架沒再引進。