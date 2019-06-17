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秋行軍蟲雲林累計案例最多 山線、海區都淪陷

2019-06-17 10:51聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣6月12日爆發首例秋行軍蟲疫情，截至昨天已有12例確定案例，根據農委會統計，為全台最多例，包括雲林縣海線及山區都有疫情發生，雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，將採取最嚴密的殲滅行動，全力防堵疫情擴散。

廖培志表示，早在疫情發生前，就已透過各種管道請農民注意，12日首例案情通報後，目前已獲報20幾例，其中12例為確認案例，目前通報案例都是農民自主通報，且都是秋行軍蟲幼蟲，尚未發現成蛾。

雲林縣20鄉鎮市中，包括麥寮、四湖、褒忠、水林、口湖、東勢、莿桐、古坑都有疫情發生，一旦確認疫情，雲林縣採取最嚴密的殲滅行動，剷除、掩埋銷毀玉米植株，再加掛性費洛蒙誘捕器持續監控3個月，全力防堵秋行軍蟲擴散。

雲林縣農業處長張鴻猷表示，目前確認疫情集中在食用玉米，雲林縣一年約種植1600公頃，早在首例疫情通報當天，縣府已成立疫情監控處理小組，為全台最早，並透過網路、電視等各種管道宣傳，提高農民警覺性，所以通報案例較多在預期之內，但疫情全台最嚴重他認為太早下定論。

針對秋行軍蟲防治，目前有11種玉米緊急防治資材可供農民選擇，包括5.87%賜諾特、11.7%賜諾特、100G/L(10% W/V)諾伐隆、20%氟大滅、18.4%剋安勃、5%護賽寧、10%依芬寧、20%依芬寧、75%硫敵克、48.1%蘇力菌、54%鮎澤蘇力菌。

廖培志表示，其他防治夜蛾類農藥也具有秋行軍蟲防除效果，請依作物種類選用已公告推薦於該類作物之農藥，為避免抗藥性，請輪用不同作用機制農藥，並嚴守安全採收期。

雲林縣海線及山區都有秋行軍蟲疫情發生，縣府採取最嚴密的殲滅行動，剷除、掩埋銷毀玉...
雲林縣海線及山區都有秋行軍蟲疫情發生，縣府採取最嚴密的殲滅行動，剷除、掩埋銷毀玉米植株，再加掛性費洛蒙誘捕器持續監控3個月，全力防堵疫情擴散。圖／雲林縣動植物防疫所提供
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雲林縣海線及山區都有秋行軍蟲疫情發生，縣府採取最嚴密的殲滅行動，剷除、掩埋銷毀玉...
雲林縣海線及山區都有秋行軍蟲疫情發生，縣府採取最嚴密的殲滅行動，剷除、掩埋銷毀玉米植株，再加掛性費洛蒙誘捕器持續監控3個月，全力防堵疫情擴散。圖／雲林縣動植物防疫所提供
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雲林縣海線及山區都有秋行軍蟲疫情發生，縣府採取最嚴密的殲滅行動，剷除、掩埋銷毀玉米植株，再加掛性費洛蒙誘捕器持續監控3個月，全力防堵疫情擴散。圖／雲林縣動植物防疫所提供
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