她跟飲料店反應喝到酸珍奶 店員：正常 珍珠在換季

2019-06-17 10:48 聯合新聞網 綜合報導



網友發文喝到酸的珍珠。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 你聽過珍珠會換季嗎？近日有一名女網友在知名飲料店購買了一杯珍珠奶茶，喝了後發現「珍珠是酸的」，他當下打電話回店家詢問，沒想到店家竟回覆「珍珠在換季，口感微酸是正常的」，令女網友大嘆不解，直呼「真的第一次聽到」，文章迅速掀起討論。

女網友在臉書社團《爆廢公社》上表示，在知名飲料店喝到酸的珍珠奶茶，跟店家反應後，得到的回覆竟是「珍珠在換季，口感微酸是正常的，如果無法接受，可帶發票前來退費」，店家的回應讓女網友一頭霧水，因此上網詢問，她也說並沒有想攻擊店家，只是第一次聽到這種說法，不知道是不是自己見識不足。

許多網友看完後紛紛留言揶揄店家，「那吃到硬的珍珠不就是正在冬眠？」、「珍珠換季會掉毛嗎？」、「店家根本在硬坳」、「這是珍珠也有春夏秋冬的概念嗎？」、「我都不知道珍珠也要放暑假」、「珍珠會酸就是壞掉了」，還有網友詢問女網友當下怎麼沒有回應店家，她說當下沒有立即反應過來「被唬得一愣一愣的」。

根據Ettoday報導，總公司營運總監呂先生對此回應，「這是單一個案，本公司對品質要求嚴格，產品出貨前都有食檢報告，日後也會嚴加控管店家食品保存，關於珍珠換季說法，會加強員工訓練，不足之處希望消費者海涵」。