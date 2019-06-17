影／家庭主婦忙家務吃少還虛胖 中醫師：可藥茶調理

2019-06-17 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



衛福部豐原醫院醫師林秀燕說，家庭主婦虛胖體質，可喝藥茶調理。記者游振昇/攝影 分享 facebook

台中46歲家庭主婦忙家務，常忙到沒吃沒喝也變胖，中醫師說這是虛胖，可喝藥茶調理。

46歲的楊姓婦人，外型白白胖胖、贅肉鬆軟，平日忙於家務，有時連走路、爬樓梯就會滿身大汗或喘不過氣，且不時會感到胸悶、頭暈、心悸，有時一忙連吃飯的時間都沒有，但這樣她體重不減反增。

衛福部豐原醫院中醫師林秀燕表示，過了40歲的婦人，很容易出現虛性肥胖，主要是因為顧及家庭，勞心勞力，又因為憂心無法好好入眠，導致心、肺功能、代謝功能變差，尤其腹部與大腿脂肪容易堆積。

中醫強調人的心肺功能，著重「強心氣補身」，唯有增強心肺功能，才能幫助患者的身體自然代謝廢熱，讓體內的垃圾廢物藉由大小便與排汗循環排出，藥茶配方則可選用黨參3錢、炙甘草3錢、麥門冬5錢、五味子2錢、桂枝2錢，1200cc的水量煮茶30分鐘，代替夏日日常水分攝取。

林秀燕表示，像麥門冬有滋潤肺氣功效、改善口乾舌燥，黨參則可促進新陳代謝、強化心臟血管系統、消除精神壓力等等，這名婦人連續喝一個半月、加上作息調整後，身體不適、虛性肥胖的情形改善外，體力也變得更好。

醫師建議患有腎臟功能、或糖尿等疾病的患者，飲用此藥茶前需與醫師討論後才能飲用，只要有任何虛性肥胖情形，可經由中、西醫治療，還給自己健康身體。