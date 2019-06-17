親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿翔偷腥後 老婆Grace首發聲「換我為你撐傘」

「愛哭鬼佳芬姐」為韓國瑜拚了 「天王」背後的她 心事誰人知

影／家庭主婦忙家務吃少還虛胖 中醫師：可藥茶調理

2019-06-17 09:04聯合報 記者游振昇╱即時報導

衛福部豐原醫院醫師林秀燕說，家庭主婦虛胖體質，可喝藥茶調理。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院醫師林秀燕說，家庭主婦虛胖體質，可喝藥茶調理。記者游振昇/攝影
分享

台中46歲家庭主婦忙家務，常忙到沒吃沒喝也變胖，中醫師說這是虛胖，可喝藥茶調理。

46歲的楊姓婦人，外型白白胖胖、贅肉鬆軟，平日忙於家務，有時連走路、爬樓梯就會滿身大汗或喘不過氣，且不時會感到胸悶、頭暈、心悸，有時一忙連吃飯的時間都沒有，但這樣她體重不減反增。

衛福部豐原醫院中醫師林秀燕表示，過了40歲的婦人，很容易出現虛性肥胖，主要是因為顧及家庭，勞心勞力，又因為憂心無法好好入眠，導致心、肺功能、代謝功能變差，尤其腹部與大腿脂肪容易堆積。

中醫強調人的心肺功能，著重「強心氣補身」，唯有增強心肺功能，才能幫助患者的身體自然代謝廢熱，讓體內的垃圾廢物藉由大小便與排汗循環排出，藥茶配方則可選用黨參3錢、炙甘草3錢、麥門冬5錢、五味子2錢、桂枝2錢，1200cc的水量煮茶30分鐘，代替夏日日常水分攝取。

林秀燕表示，像麥門冬有滋潤肺氣功效、改善口乾舌燥，黨參則可促進新陳代謝、強化心臟血管系統、消除精神壓力等等，這名婦人連續喝一個半月、加上作息調整後，身體不適、虛性肥胖的情形改善外，體力也變得更好。

醫師建議患有腎臟功能、或糖尿等疾病的患者，飲用此藥茶前需與醫師討論後才能飲用，只要有任何虛性肥胖情形，可經由中、西醫治療，還給自己健康身體。

醫師中醫肥胖
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

未來一周好熱！ 吳德榮：周日恐變天

2019-06-17 07:26

福衛7號下周升空 未來氣象會更準

2019-06-17 01:32

把握好天氣 明起要變天

2019-06-17 01:32

今高溫恐飆35度 紫外線易過量或危險級

2019-06-17 05:14

周三前熱飆35度 滯留鋒徘徊北部海面周四起水氣增

2019-06-17 08:28

連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06

彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51

吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20

西半部注意 今多地空品拉橘色警報

2019-06-17 04:48

校園流感升溫 醫師：再半個月趨緩

2019-06-17 01:32

健康你我他／與孩子協商 家事做完再上網

2019-06-17 00:14

原本每月藥費逾百萬… 罕病非典尿毒 終有健保給付

2019-06-17 00:09

健康名人堂／衛福部版「重消指引」 罔顧病患權益

2019-06-17 00:01

優質系／鄉林山海滙 攬山海美景的慢活人生

2019-06-16 23:57

PSA指數超標 未必是攝護腺癌

2019-06-16 23:50

中市登革熱20例 衛生局示警：流行風險大增

2019-06-16 23:43

一溪之隔 屏縣防登革熱總動員

2019-06-16 23:37

竹苗防登革熱 疾呼雨後清積水

2019-06-16 23:29

醫病天地／善終不生糾紛 醫籲預立醫囑

2019-06-16 23:15

醫病天地／感冒發燒 被子不要蓋太厚

2019-06-16 22:47

金門縣嶼14日發現海漂豬屍 今驗出非洲豬瘟

2019-06-16 20:30

仙人掌大妙用 製成塑膠可食可消化

2019-06-16 20:28

雙贏樂明上市 威力彩連30摃上看5.8億

2019-06-16 20:27

來自大陸海漂豬又檢出非洲豬瘟 金馬累計11例

2019-06-16 20:20

老先生帶骨灰搭機挨批「會衰」 網炮轟：寧可旁邊坐祂！

2019-06-16 20:00

未來一週天氣 氣象局：沒下雨時都很炎熱

2019-06-16 19:18

西半部空品淪陷一片紅通通 竹苗最嚴重

2019-06-16 17:26

午後對流發展旺盛 6縣市大雨特報

2019-06-16 17:13

想當居家照顧服務員 語言能力必須「接地氣」

2019-06-16 16:55

周一周二還有陣雨 19日起晴朗炎熱

2019-06-16 15:44

「零廢棄時尚」紀錄片分享填資料 可抽家電和電影票

2019-06-16 15:26

高雄男同志8年情今宴客 岳母讚：兒子撿到寶

2019-06-16 15:11

墮胎非唯一選擇 生養孩子救生命

2019-06-16 14:53

降雨後斑蚊密度恐大增 環署籲清理住家防登革熱

2019-06-16 14:44

患者拿兩百枚一元掛號看病 卻嗆醫師「我不受尊重」

2019-06-16 13:42

台網友關注度 港反送中聲量筆數不敵阿翔謝忻不倫

2019-06-16 13:22

校園流感升溫 疾管署：病毒變異所致

2019-06-16 13:15

健康相談室／糞便潛血檢查 有效不麻煩

2019-06-16 13:12

愛肝達人站／保肝要定期健檢 別等臉黃再求醫

2019-06-16 13:11
看更多

熱門文章

未來一週天氣 氣象局：沒下雨時都很炎熱

2019-06-16 19:18

午後對流發展旺盛 6縣市大雨特報

2019-06-16 17:13

秋行軍蟲全台累計65例 雲林縣最多最慘

2019-06-16 13:15

患者拿兩百枚一元掛號看病 卻嗆醫師「我不受尊重」

2019-06-16 13:42

高雄男同志8年情今宴客 岳母讚：兒子撿到寶

2019-06-16 15:11

西風帶不見了！ 鄭明典：氣流走極端不會是好現象

2019-06-16 11:21

斷掌台灣黑熊受困陷阱二度受害 左臂腫脹傷口潰爛

2019-06-16 14:11

吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20

秋行軍蟲「遍地開花」 學者：恐早已侵台

2019-06-17 00:17

華航形象廣告衝破450萬人次觀看 同步推出機票促銷

2019-06-16 14:37

把握好天氣 明起要變天

2019-06-17 01:32

北市觀傳局出招 菲律賓民眾一秒到台北

2019-06-16 11:28

未來一周好熱！ 吳德榮：周日恐變天

2019-06-17 07:26

每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 得到上級賞識

2019-06-17 00:00

西半部空品淪陷一片紅通通 竹苗最嚴重

2019-06-16 17:26

雙贏樂明上市 威力彩連30摃上看5.8億

2019-06-16 20:27

福衛7號下周升空 未來氣象會更準

2019-06-17 01:32

台網友關注度 港反送中聲量筆數不敵阿翔謝忻不倫

2019-06-16 13:22

唐綺陽星座運勢週報：天秤別太守舊 獅子理財採納貴人建議

2019-06-17 07:37

周一周二還有陣雨 19日起晴朗炎熱

2019-06-16 15:44

湯唯穿Valentino大蓬裙 像巧克力融化在身上

2019-06-16 12:16

指考衝刺／公民科試卷字數破萬 必考這6大時事

2019-06-17 06:52

永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 13:35

象農夫團隊前進國小 教學童辨識防範秋行軍蟲

2019-06-16 13:06

中市登革熱20例 衛生局示警：流行風險大增

2019-06-16 23:43

每年25人闖鐵道遭撞 台鐵設圍籬因兩因素延至8月完工

2019-06-16 10:11

連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06

黑熊二度觸陷阱 斷掌才痊癒 傷口腐爛長蛆

2019-06-17 00:35

彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51

16歲少年手遊不離身 醫師警告：成癮難治療

2019-06-16 10:44

今高溫恐飆35度 紫外線易過量或危險級

2019-06-17 05:14

明天油價小漲 汽、柴油每公升0.1元

2019-06-16 12:11

金門縣嶼14日發現海漂豬屍 今驗出非洲豬瘟

2019-06-16 20:30

秋行軍蟲入侵 朝陽科大暫停供應費洛蒙誘引劑

2019-06-16 19:16

彰化秋行軍蟲入侵確定3例 今挖3米坑深埋害蟲

2019-06-16 18:47

鐵板牛排珍奶芒果冰 進軍飯店鎖定觀光客

2019-06-16 11:17

想當居家照顧服務員 語言能力必須「接地氣」

2019-06-16 16:55

加油卡緊！ 汽柴油17日起調漲0.1元

2019-06-16 12:13

【為父心情】羅志遠／兒子的成年禮

2019-06-17 06:00

【退休生活】葉特級／家事保母一把抓

2019-06-17 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top