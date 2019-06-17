周三前熱飆35度 滯留鋒徘徊北部海面周四起水氣增

2019-06-17 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局說，周三前天氣相對穩地、炎熱，周四起視鋒面是否南壓決定降雨區域。 本報資料照片 分享 facebook

把握好天氣。中央氣象局說，周三以前氣溫炎熱，到了周四到周日各地天氣轉不穩定，有道滯留鋒面在台灣北部海面，若稍往南壓，會為中部以北、東北部帶來明顯降雨。

氣象預報員陳伊秀說，周三前屬於穩定、炎熱的天氣，但因風場轉到東南風到南風，南邊變更溫暖，西半部高溫達32到35度，東半部30到31度，大台北盆地、台東大雨明後天還要留意，因氣流過山沉降而使氣溫達35到36度，比其他地區更熱，全台低溫則落在25到26度。

降雨部分，陳伊秀說，周三前午後熱對流變廣，各地都有午後雷陣雨發生機會，不過以山區及近山區為主，山區降雨的雨勢會再明顯些。

陳伊秀說，周四到周日要留意有一道滯留鋒面在台灣北部海面，若稍往南壓，會為北部帶來較明顯水氣，若南壓多一點，中部以北、東北部都在下雨的範圍內，周末兩天的天氣變化會比周四、周五明顯一些。

陳伊秀說，該道鋒面結構算完整，但徘徊擺盪的位置比較接近台灣北部海面，看起來從北往南通過機率不高，不過降雨狀況及地區還要觀察，若無南壓會以西半部降雨為主，東半部則是要留意午後雷陣雨。

溫度方面，陳伊秀說，因為鋒面在華中地區生成，台灣會位在鋒面前緣，若周四以後雨沒有下來，天氣轉為悶熱，各地高溫落在30到31度，低溫則一樣是25到26度。