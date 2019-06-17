連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



過去一周持續降雨，台灣主要水庫曾文、南化水庫集水區自10日至今累積雨量超過預期， 集水區上游積水水持續流入水庫，曾文水庫儲水量已達七成，南化水庫更已達滿水位。水利署南區水資源局表示，已多年沒有在颱風季之前儲水這麼多，只要再有颱風帶來雨水，今年有望不受缺水威脅。

台灣最大的曾文水庫10日到今天集水區降雨超過373.4毫米，水位標高超過220.46公尺，儲水已有34284萬噸，蓄水率則是衝到七成，連通烏山頭水庫的有效蓄水量達92.59%、7248萬噸，兩水庫合計儲水41532萬噸，「有好些年沒看到集水區這麼早大量降雨」。

南化水庫上游過去一周則是降雨已超過450毫米，集水區積水還持續流進水庫，目前水位180.17仍比滿水位180公尺高、自然溢洪，這也是今年首度滿庫溢流。

南水局副局長鄒漢貴表示，上周一開始的連日梅雨已停歇，但影響仍會持續一段時間。這次降雨曾文水庫增進儲水一．五億噸以上，南化水庫則進帳3000多萬噸，南化水庫水位仍高過滿水位180公尺，將溢流到自然停止。

局長連上堯表示，雖今年比去年的同期蓄水量多，南水局對後續水情狀況充滿信心與樂觀，仍呼籲社會各界共同珍惜水資源，努力節約用水，南水局會以最積極作為與謹慎態度持續監控水情，確保枯水期間供水穩定。