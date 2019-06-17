連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水
過去一周持續降雨，台灣主要水庫曾文、南化水庫集水區自10日至今累積雨量超過預期， 集水區上游積水水持續流入水庫，曾文水庫儲水量已達七成，南化水庫更已達滿水位。水利署南區水資源局表示，已多年沒有在颱風季之前儲水這麼多，只要再有颱風帶來雨水，今年有望不受缺水威脅。
台灣最大的曾文水庫10日到今天集水區降雨超過373.4毫米，水位標高超過220.46公尺，儲水已有34284萬噸，蓄水率則是衝到七成，連通烏山頭水庫的有效蓄水量達92.59%、7248萬噸，兩水庫合計儲水41532萬噸，「有好些年沒看到集水區這麼早大量降雨」。
南化水庫上游過去一周則是降雨已超過450毫米，集水區積水還持續流進水庫，目前水位180.17仍比滿水位180公尺高、自然溢洪，這也是今年首度滿庫溢流。
南水局副局長鄒漢貴表示，上周一開始的連日梅雨已停歇，但影響仍會持續一段時間。這次降雨曾文水庫增進儲水一．五億噸以上，南化水庫則進帳3000多萬噸，南化水庫水位仍高過滿水位180公尺，將溢流到自然停止。
局長連上堯表示，雖今年比去年的同期蓄水量多，南水局對後續水情狀況充滿信心與樂觀，仍呼籲社會各界共同珍惜水資源，努力節約用水，南水局會以最積極作為與謹慎態度持續監控水情，確保枯水期間供水穩定。
南水局指出，南化水庫供應民生用水，是台南與高雄地區重要水資源調配樞紐，南化水庫的蓄水狀況是各界關注焦點，南水局與台水公司及下游農政單位時時監看水庫蓄水量及河川流量狀況，在兼顧水資源運用及防洪的考量下，會極力讓水庫保持高水位。
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