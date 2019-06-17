彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，大氣很穩定，也造成西半部大氣光化反應的效率相當高，各種汙染物經過太陽照射後，臭氧濃度飆高，衍生的細懸浮微粒也偏高，今天還是要多留意。

而在這周天氣又將要改變，他說，太平洋高壓將重新登場，台灣附近風場將轉為偏南風，明顯將轉為偏悶熱、潮濕，典型的夏季天氣型態。而原來在台灣南方巴士海峽上周南移的鋒面雲系殘留的水氣又將北上，預期今天中南部山區又會延續昨天的午後雷陣雨，不只有中南部山區，各地也都有機會有局部雷陣雨。

近期的高溫，白天都有機會到33-35度，彭啟明說，已經是典型台灣的夏天溫度，要防曬防中暑，周二至周四水氣略微減少，主要轉為典型夏季型態，午後依舊有雷陣雨發展機會，而且偏南風的形式，下午到傍晚時間會覺得相當的潮濕悶熱，除非下午後雷陣雨結束後，溫度降低才會較為乾爽。