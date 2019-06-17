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吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20聯合報 記者簡浩正╱即時報導

韭菜盒子、韭菜水餃，來到路邊攤或小館子總能看到，韭菜的氣味濃郁、帶些辛辣口感，有人喜歡，但也有人不喜歡，擔心吃過後跟人說話時滿是韭菜味。中醫師表示，若民眾不排斥韭菜的味道，且體質不燥熱者，適量攝取有補腎、消脹氣等好處；不過若有身體發炎、易上火、擔心有異味者則不建議、或少量攝取即可。

北市聯醫中醫部主治醫師吳建東表示，韭菜又稱肝之菜，韭菜味辛、性溫，能入人體肝、胃、腎臟，因此在適量攝取下，對一般人有益；而吃韭菜有補腎、促進血液循環、解脹氣等三大好處。

吳建東說，韭菜適度食用，確實有利腎氣滋養，能使男性擔心腎氣不足影響雄風，泌尿生殖問題獲得改善；而韭菜中含有硫化物等揮發油成分，也有增進食慾、降血脂、幫助促進血液循環等益處。

而民眾若常出現胃脹氣，吃韭菜也是不錯選擇。吳建東說，如民眾嗜吃生冷、寒涼食物，致胃中陽氣不暢、脾胃運化失常，就容易出現打嗝、胃脹氣、腹脹問題。而韭菜性溫，適量攝取可舒緩胃寒不適。

不過，吳建東說，雖然韭菜對人體有益，但若身體屬於燥熱、易上火體質，或皮膚、眼睛常發炎者，應減少攝取，以免越吃越上火，不適感加劇；而體味較濃，擔心有口臭、體臭的朋友，也不建議多吃。

適量適取韭菜可有補腎、消脹氣，但身體發炎、易上火、擔心有異味者則不建議、或少量攝...
適量適取韭菜可有補腎、消脹氣，但身體發炎、易上火、擔心有異味者則不建議、或少量攝取即可。本報資料照片
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