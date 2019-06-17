台大教授：多元入學方向沒錯 但資訊門檻太高

2019-06-17 03:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台灣大學社會系特聘教授藍佩嘉昨舉行新書《拚教養》發表會。該書收錄藍佩嘉對台灣58個不同家庭的田野調查，也討論到聯考與多元入學何者公平的議題。藍佩嘉表示，多元入學的方向沒錯，回到聯考不會比較公平，但目前的考招應減少資訊不平等，讓大家都能充分理解升學制度。

藍佩嘉針對台灣4所不同的小學做田野調查，深度訪談58個家庭，包括82個父母和6個祖父母，同時也到學校觀察課堂、家長參與和親師互動，並將成果寫成《拚教養》一書。她表示，這些對象接受調查時的年齡為35到50歲，是台灣第一代中產階級。這群人在拚經濟時代下獲得社會流動機會，到了中年，最重要的任務轉為拚教養，「帶著拚經濟的氣魄來拚教養，有點用力過度」。

藍佩嘉說，最近很紅的用語「你的孩子不是你的孩子」，是給家長的重要提醒。家長應做孩子的園丁，而不是做木工師傅。木工師傅總是先畫好藍圖再做椅子，努力讓椅子成為藍圖，然後帶來很多教養焦慮，常擔心自己的孩子跟不上、不如人。

一名就讀中學的考生在問答時間舉手發言，表示國中會考、大學學測應以分數制取代等第制。這名考生說，國中會考的等第制，讓錯9題和錯16題都是同一級，哪裡公平？如果差0.1分就能晉到下一級，豈不是很挫敗？再說，國中會考一開始的分級更粗略，如今改成現制，還是家長去努力求出來的。

藍佩嘉回應該名考生，這想法和中產階級家長努力「拚教養」而形塑出的文化有關。等第制是為減緩分分計較的考試競爭，因為考試上的1、2分之差，並不能代表學習成果具絕對差別。尤其是台北市的家長，因市區教育競爭激烈，更容易產生以分數取代等第的想法。

藍佩嘉向該名考生說，入學時降落到哪一個科系，並不會決定一輩子。最近有數據顯示大學的休、退學人數不低，反映一些高中職生曾經執著想念的科系，並不符合他們的志趣，入學後才發現不合適而休學，這更是值得關注的事。

藍佩嘉說，雖然現在的考試制度不完美，但多元入學的方向沒錯。如果回到聯考時代，單一的選擇、填鴨的教育，絕對沒有比較不痛苦。也有數據指出，聯考時代的教育一樣造就階級複製，沒有比較公平。

藍佩嘉說，在多元入學制度下，家長對於大學面試要穿西裝、備審資料要做得很精美等質疑，都是放大了拚教養風氣下的教養焦慮。她也是一個大學教授，面試時看到備審資料太精美，反而會懷疑這是本人做的嗎？並沒有真的加分。