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醫病天地／善終不生糾紛 醫籲預立醫囑

2019-06-16 23:15聯合報 記者余衡／花蓮報導

諮商小組與當事人討論預立醫囑。 圖／慈濟醫院提供
諮商小組與當事人討論預立醫囑。 圖／慈濟醫院提供
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資深體育主播傅達仁深受胰臟癌折磨，受限法令無法在國內安樂死，去年6月自費前往瑞士執行安樂死；其實國內已經日益重視病人對善終的期盼，並在元月份施行《病人自主權利法》，花蓮慈濟醫院家庭醫學部緩和醫療科醫師謝至鎠說，病主法含括多重疾症類型，對於病人權益更有保障。

謝至鎠表示，國內發展安寧照護多年，89年制訂《安寧緩和醫療條例》經多次修法，但適用範圍限末期病人，試想一個沒有意識、沒有生活品質、無法自行活動的植物人，躺床上被人照顧直到臨終，因不符合安寧條例中的末期病人，依法不能撤除維生設備，這樣的醫療不但無效，也容易造成親屬爭執與長久負擔。

病主法適用範圍擴及嚴重昏迷、重度失智等5種情況，只要年滿20歲在清醒時可以預立醫囑，自主選擇想要或不要機械式維生系統、人工營養或流體餵養等醫療作為並註記，日後萬一派上用場就依照當事人的意願辦理。

預立醫囑須由1名二等親內親屬及1名指定醫療委任代理人，陪同當事人到指定醫院進行相關程序。謝至鎠說，病主法才剛上路，目前參與者不多，花蓮慈院截至5月底報名諮商共104件、完成醫囑共97件，建議政府可再多宣導，輔導基層院所取得預立醫囑資格。

謝至鎠不擔心衍生醫療糾紛，因為預立醫囑不但隨時能修改、撤除，提前思考未來都是好事，在國內還無法接受安樂死之前，相關的安寧條例和病主法可以尊重並保障當事人，決定如何走完人生。

病主法安樂死植物人
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