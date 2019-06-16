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來自大陸海漂豬又檢出非洲豬瘟 金馬累計11例

2019-06-16 20:20聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今日表示，14日金門縣烈嶼鄉二膽島岸際，發現漂流上岸的死亡豬隻，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。

應變中心指出，二膽島上無飼養豬隻，由於發現地點位於九龍江出海口，依地理位置研判，該豬隻殘體應自中國大陸漂流過來。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共11例，其中金門縣9例，連江縣2例。

應變中心說明，金門縣動植物防疫所14日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉的二膽島岸邊發現死亡豬隻，該所會同金馬澎分署第九岸巡隊趕赴現場，採集相關檢體，將死亡豬隻就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

應變中心表示，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。因應本次個案，金門縣政府已針對與該死亡豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施。

二膽島上無飼養豬隻，且發現地點周邊半徑5公里內亦無養豬場，為確保安全，金門縣政府已對烈嶼鄉本島8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，將持續加強轄內養豬場訪視及生物安全輔導，以防範疫情發生及傳播。　

海漂豬檢出非洲豬瘟分布圖。圖／防檢局提供
海漂豬檢出非洲豬瘟分布圖。圖／防檢局提供
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