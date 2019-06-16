彰銀2千員工親子活動 結合公益健走捐發票

2019-06-16 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



彰化銀行今天舉辦員工親子活動，並結合「隨手捐發票攜手做公益」的具體行動，超過2000人一起到台北市立動物園健走做公益，新任董事長凌忠嫄與總經理黃瑞沐輕裝出席，帶頭捐發票、樂活健走。

彰銀表示，從4月開始到6月在全台接力舉辦三場公益健行活動凝聚向心力，號召全行員工及眷屬約4100人參加。凌忠嫄表示，彰銀於西元1905年創立，在地經營115年，肩負國家金融政策的使命、股東的期許和廣大客戶的託付，深刻體認企業永續經營和國家社會的安定、繁榮緊密相關。

凌忠嫄強調，員工是企業最寶貴的資產，有感於金融業工作環境忙碌緊張，員工常久坐辦公室、缺乏運動，容易對健康造成影響，所以特別選在初夏邀請員工親子總動員到戶外走走，活動筋骨、放鬆心情，補充不斷進步的動力，達到工作與生活平衡的目的，攜手再出發。