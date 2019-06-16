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研究：祝福他人有助改善焦慮增幸福感

2019-06-16 16:45中央社 台北16日電

董氏基金會指出，一項研究發現，心情不好時，與其專注於讓自己感覺更好的方法，不如祝福他人，就能立即改善焦慮、增加快樂與幸福感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，這項研究發表於今年3月的「幸福研究期刊」，是在美國愛荷華州立大學進行。

研究者請參與的大學生在建築物周圍行走12分鐘，同時分派4種任務，包含「愛心和仁慈組」看著遇到的人並在心中想著希望他能夠快樂；「相互連結組」看著遇到的人並在心中想著如何與他們連結；「向下的社會比較組」是觀察遇到的人同時想想自己有哪些比對方更好；及「對照組」觀察遇到的人並將焦點放在外表，如衣服、配件及妝容等。

參與者在行走前後進行焦慮、快樂、壓力、同理心和連結感評估。結果發現，「愛心與仁慈組」者的連結感、關心和同理心增加且焦慮下降；「相互連結組」則更具同理心和連結感；「向下的社會比較組」則未有任何改善，且在同理心、關心和連結感明顯比「愛心與仁慈組」差。

實踐結果顯示，將愛與仁慈擴展到他人身上能減少焦慮、增加快樂、同理心和社會連結感。進一步比較不同類型的人對每種技巧的反應，天生比較有覺知（mindful）的人可能會從愛與仁慈的策略中受益更多，而自戀型的人可能很難希望別人快樂。

國立成功大學教育研究所教授董旭英表示，研究結果印證，幫助別人時，不論是言語上或是行為上的支持，透過簡單的同理，自己內心也會產生正向思考。此外，在幫助他人的過程中也會提升自我價值感，覺得自己是有用的，這樣的經驗有助於面對未來的挫折與負面情緒。

董旭英說，上述實驗的效果是短暫的，需透過持之以恆的同理與幫助他人，才能有效降低挫折帶來的壓力及負面情緒，建議父母可多鼓勵孩子參與社會關懷活動，從中催化同理、增加快樂。

葉雅馨也提醒，如果想透過關懷他人達到情緒紓解的效果，應以實體的互動較佳，若僅透過社群網絡可能會因為聚焦在文字、與他人的比較，反而易看到內容感到忌妒、害怕被取代、生氣或失望，破壞其中的幸福感。

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