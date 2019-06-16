周一周二還有陣雨 19日起晴朗炎熱

2019-06-16 15:44 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



天氣風險公司表示，17、18日各地都有陣雨，局部可能有較大雨勢發生，但降雨的強度以及持續時間範圍比上周鋒面影響弱。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 根據中央氣象局預報顯示，17日東部、東南部、南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨的天氣型態。氣象專家吳德榮則指出，19至22日有「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣位在暖氣團內，天氣炎熱，慎防中暑。

防午後雷陣雨

中央氣象局表示，17日僅東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲或多雲時晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。

天氣風險公司提到，17、18日台灣附近風場轉偏南風，讓位於巴士海峽的鋒面殘留水氣北台，各地都有陣雨，山區則有午後雷陣雨，局部可能有較大雨勢發生，不過降雨的強度以及持續時間範圍，將比上周鋒面影響弱。

北方鋒面有變數

氣象專家彭啟明則進一步說，18至20日受到偏南風的影響，各地感受悶熱，午後山區有雷陣雨。21日之後若北方鋒面南下至台灣附近，台灣則又要再進入強降雨的天氣循環內，不過因為還有一段時間，仍有變數存在，需再觀察。

「連日多處高溫都將在35度以上，慎防中暑！」氣象專家吳德榮表示，19至22日「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣位在暖氣團內，天氣晴朗炎熱；中南部清晨有局部短暫陣雨的機率，山區午後亦有對流發展，鄰近部分平地也可能受影響。

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