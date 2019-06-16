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「零廢棄時尚」紀錄片分享填資料 可抽家電和電影票

2019-06-16 15:26聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市環保局推出「零廢棄時尚」活動紀錄影片，本月30日前分享就可抽超家電和電影票，最大獎鈦敵智能掃地機器人。

環保局先前公布「零廢棄時尚」分享會，只要公開分享影片貼文到個人臉書，文中說明影片中最令人印象深刻的部分，然後到活動表單真寫個人資料，就具備抽獎資格。

獎品包括鈦敵智能掃地機器人1名、健康氣炸鍋 1名、紫外線拍打塵螨機1名及威秀影城電影票 10名。

新北市環保局認為人類不能再繼續破壞地球環境。圖／環保局提供
新北市環保局認為人類不能再繼續破壞地球環境。圖／環保局提供
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