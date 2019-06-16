高雄男同志8年情今宴客 岳母讚：兒子撿到寶

2019-06-16 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



新人喝交杯酒。記者林伯驊／攝影 分享 facebook 高雄同志新人陳宗廷、李耿宏在同婚登記首日，完成結婚登記，今天也於梓官區宴客，席開17桌，會場更特地鋪上彩虹走道，陳宗廷母親說「給孩子幸福是大人的快樂！」李耿宏身為長子、長孫，李母今天稱讚是很棒的組合，更說讚賞女婿「很多女生都沒他（指陳）的細膩」。

37歲陳宗廷、30歲李耿宏都是高雄人，從事業務工作，8年前各自結束一段感情，上交友網站「拓網」認識，因為都喜歡運動約出來見面，一拍即合，李耿宏透露「認識第二天就交往！」陳宗廷則說，兩人個性其實沒有很像，仍一直在磨合，不過從沒隨便放棄溝通，是最喜歡對方的地方。

兩人交往第一周，陳宗廷就帶男友回家，陳母認為「遇到了就接受！」也肯定李耿宏的很好，並說「孩子高興、孩子愛就好，現在這時代就是不要再計較舊的習俗」，陳母更曾陪同上台北遊行，有感而發說，「給孩子幸福是大人的快樂」。

李耿宏母親表示，兒子是長孫、長子，使她一開始也猶豫，但她觀望陳宗廷發現比自己兒子更體貼，漸認為兩人「是很棒的組合」，「能結婚是兒子撿到寶，很多女生都沒他（指陳）的細膩」，也從想要低調、變得幫兒子說話，同婚通過更讓她非常開心。