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墮胎非唯一選擇 生養孩子救生命

2019-06-16 14:53台灣醒報 記者張元融╱台北報導

艷陽高照，台下數百位參與者熱情不減。（photo by張元融／台灣醒報）
艷陽高照，台下數百位參與者熱情不減。（photo by張元融／台灣醒報）
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烈日當頭，熱情不減，「2019為生命站立—收出養取代墮胎」15日下午於中正紀念堂暖心登場，現場邀請走出危機懷孕人生低谷的婦女與多組海外收養家庭來到舞台上，一一分享他們的家庭故事，基督教希望之光會向社會大眾溫情喊話：「墮胎不是唯一選擇，還可以選擇將孩子收出養！」

社福團體齊聚

適逢基督教希望之光會成立20週年，希望之光會(危機懷孕關懷中心)與宜蘭縣私立神愛兒童之家等10餘個教會機構及社福團體於15日下午齊聚中正紀念堂舉辦「2019為生命站立」活動，現場由史可堯牧師與史培理夫人帶領現場數百名參與者，一同為每個需要被保護的生命禱告，呼籲社會大眾「以收出養代替墮胎」。

據台灣兒童及青少年健康聯盟數據，台灣年平均出生人口數為16至19萬，而每年墮胎的人數卻是30至50萬間，這尚不包含檯面下、採取不合法墮胎手段而離開世間的生命。希望之光會表示：「台灣現正面臨少子化、人口減少、國家競爭力下滑的國家級危機，因此降低墮胎率、鼓勵更多家庭成為收養家庭，是刻不容緩的行動。」

危機孕婦需要社會支持

來台17年的希望之光執行長荷溫妮說表示，從她接觸未婚懷孕及危機懷孕婦女的經驗來看，會選擇墮胎，多半都是在失去家人支持的惶恐無助下，聽信「墮胎不會對身體造成不良影響」的謊言，就去輕易扼殺已有心跳及生命氣息的胚胎。

她發現台灣人們對於非預期懷孕的婦女普遍仍難以接納。她說:「非預期懷孕的婦女需要被包容，並了解墮胎不是唯一的選擇。」

宜蘭縣私神愛兒童之家史可堯牧師說，「50年前，神帶領他們夫妻來到台灣，從關懷弱勢和失親的孩子，看到未婚及危機懷孕婦女的收出養需求。」過去已超過470個孩子被國外的家庭收養，近年也開始有台灣的家庭加入收養家庭。

一起為生命努力

史可堯牧師說：「20年來，我們照顧深陷危機懷孕的台灣婦女，並教導學生性純潔和人類生命的神聖。」言談中論及神聖的生命，史牧師還說：「每個人從在母腹有心跳的那一刻起，就是生命。」荷溫妮也說：「我們受造是為了要創造生命，而不是奪去生命。希望之光的存在，是為了要盡最大的力量去保護生命。」

希望之光會表示，現行的「優生保健法」第三章第九條第六款：「因懷孕或生產將影響其心理健康與家庭生活者」施行多年，極可能是導致現今台灣出生率低迷、墮胎率增高的一扇門。

除了關心法條規範的合宜性外，希望之光未來將因應少子化危機，更多鼓勵國人改變華人家庭傳統「注重血緣」的思維，願意收養沒有血緣關係的台灣之子，及宣導非預期懷孕婦女與危機婦女「收出養代替墮胎」，期待社會大眾能夠與希望之光一同走上這條以保護生命為優先的愛之旅程。

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