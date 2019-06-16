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台中市政府火攻秋行軍蟲 今天啟動撲滅作業

2019-06-16 13:17聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中外埔、清水兩處玉米田經農委會動植物防疫檢疫局確認遭秋行軍蟲入侵，其中外埔田區已完成植株掩埋銷毀，清水田區則因土層深度不足不適合掩埋，評估後決定採用焚化銷毀。台中市政府農業局今天啟動撲滅作業，砍除玉米植株集中管制，兩天內全數現地焚化銷毀完畢，田區四周同步施用防治藥劑，全力防堵秋行軍蟲擴散。

農業局表示，全台各地陸續傳出秋行軍蟲災情，市府已預先成立秋行軍蟲監控處理小組，立即依照標準作業流程啟動應變機制。其中，外埔田區經確診後已完成植株掩埋銷毀，而清水區約4分地玉米田為台中市第2起確診案例，受限該田區土層深度不足，難以進行植株掩埋銷毀，決定採用焚化方式銷毀。

今天上午啟動撲滅作業，砍除玉米植株現場集中管制，將於兩天內全數現地焚化銷毀，因玉米新鮮，雖已砍除但尚含水分，農業局已同步在田區四周施用防治藥劑。銷毀完畢後，農業局將再加掛性費洛蒙誘捕器，持續監控3個月，如無發現秋行軍蟲，再還給農民耕作，全力防堵秋行軍蟲擴散。

農業局說，農友配合市府完成玉米植株剷除銷毀，可依評定價格獲得作物補償費；3個月觀察監控期間，可再請領每公頃4.5萬元的休耕補償費，以補償受災農民權益。

農業局表示，秋行軍蟲卵塊附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀可辨認特徵包括頭上有一黃色倒 Y 字形，背部每個體節有4個斑點。由於遷移能力強，一夜可飛行100公里，乘著氣流甚至可達250公里，加上寄主範圍廣，寄主植物範圍達到76科、353種，主要為害農作物為玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

行政院農委會動植物防疫檢疫局目前公告賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥作玉米緊急防治藥劑，呼籲農友加強巡視田區並採取預防性噴藥措施，讓秋行軍蟲無藏匿死角。

「殲滅秋行軍蟲，大家一起來抓蟲！」農業局呼籲，6月21日前通報確認屬實，防檢局將提供1萬元獎勵金，請民眾把握黃金防疫期，如發現疑似秋行軍蟲蹤跡，即刻透過防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書( http://bit.ly/2F3rKPJ )、檢疫局Line@( http://bit.ly/2KNlUWh )或農委會天然災害查報app( http://bit.ly/2Zk2FHQ )通報。

台中市政付今天撲滅秋行軍蟲。圖／台中市政府農業局提供
台中市政付今天撲滅秋行軍蟲。圖／台中市政府農業局提供
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台中市政付今天撲滅秋行軍蟲。圖／台中市政府農業局提供
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秋行軍蟲農委會農民
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