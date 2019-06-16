秋行軍蟲全台累計65例 雲林縣最多最慘

2019-06-16 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



秋行軍蟲災害緊急應變小組今天說，截至今天上午11時，民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計65件，目前執行銷毀案例共計28件。

全台已17個縣市淪陷遭秋行軍蟲入侵，僅基隆市、新竹市、南投縣、嘉義市、高雄市5縣市倖免。

根據統計，全台65個確認案例中，有12個集中在雲林縣為最多，其次為新北市及花蓮縣各7例、苗栗縣及台南市各5例。

農委會防檢局強調，執行銷毀作業時，為避免該害蟲向外擴散，執行銷毀單位須畫定管制區並拉封鎖線，在管制區周圍植株莖基部施用75%硫敵克可濕性粉劑，每250克硫敵克混合10至15公斤米糠與1公斤蔗糖餌劑，相關緊急防治作業銷毀最遲亦應於2日內完成，案件處理後亦須每公頃並加掛8組性費洛蒙誘集器。

應變小組說明，現階段秋行軍蟲緊急防治採高強度撲殺銷毀措施，讓第一代幼蟲無法立足生根，目前防檢局在全國布設逾500偵察點，希望第一時間偵察成蟲，以供後續防治策略調整參考。目前尚未開發出大量誘殺防治的使用技術，對於研究機構開發性費洛蒙的推廣使用，現階段暫不鼓勵農民自行運用，但仍歡迎研究機構將開發的研發成果提供防檢局，作為下階段防治策略運用。

應變小組強調，為加速通報案件即時性與正確性，通報人能拍攝蟲體頭部、背部或是成蟲翅膀清晰照片，並利用防檢局「防疫小尖兵」臉書或防檢局LINE@或「農作物天然災害即時回報」App上傳，如遇有困難再利用0800-039-131專線通報。