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聽東西夾縫間還沒被聽到的歌聲！ 達悟族開唱

2019-06-16 13:02聯合報 記者何定照╱即時報導

你可能看過蘭嶼達悟族的頭髮舞、勇士舞，但你聽過他們的歌聲嗎？6月22日，來台灣戲曲中心小表演廳聽達悟族作家夏曼‧藍波安口中這「處於東西夾縫間，還沒被聽到的歌聲」。

國立傳統藝術中心台灣音樂館主辦「世代之聲－台灣族群音樂紀實系列」音樂會，邀請各族群展現音樂瑰寶，繼南投縣魚池鄉邵族文化發展協會與邵族杵音班昨天精采演出，飛魚文化展演隊及台東縣蘭嶼鄉椰油國小，也將把蘭嶼山海文化首次系統式唱到台灣。

夏曼‧藍波安說，達悟族是西太平洋最邊緣的海洋民族，若從陸地看來，是最東邊的民族；若從海洋看來，是最西邊的民族。達悟族就是在東西夾縫間還沒被聽到的歌聲。

「我的民族常在夾縫中，不管是被吸納或被漠視，都成為我作為海洋民族很特殊的感受。」夏曼‧藍波安說，他從小在家裡聽著家人、鄰居老人家唱著關於海洋與家鄉的種種歌曲，主題包括一天辛勞、男性建造房屋、婦女田園勞動、傳統祭典、夫妻之間、島嶼的美麗等，也都有趨吉避邪的含意，每首歌都是一篇微小說。

這次來台演唱，他們首次系統式呈現達悟文化，集結島上六個部落的白話歌、古典詩歌、田園之歌，婦女的搖籃之歌、男性的搗小米之歌等。夏曼‧藍波安說，其實他們平時都在海洋、田園間自在唱歌，很難符合舞台上各種限制、控制或表演規格，「我們平時唱給海洋聽，不是唱給人類聽。」

音樂會也因此只用純原聲演唱，不帶樂器。夏曼‧藍波安說，如果說人類的歌聲是原初的歌聲，他們這不用樂器的歌聲就是original voice，「如果我們用樂器，那反而是被異化。」

音樂會系列還包括6月23日「五代同堂話國樂」，由國樂耆老、采風樂坊、各校國樂團接力演出；9月28日台語歌謠作曲家許石百歲冥誕音樂會；2014年獲官方認定為台灣第15個原住民族的拉阿魯哇族，9月29日呈現傳統古調祭歌及傳統舞步，以及族人年度的盛大祭典「聖貝祭」，更非常難得。

達悟族飛魚文化展演隊演唱〈釣鬼頭刀魚之歌〉，夏曼‧藍波安也是主唱之一。記者何定照...
達悟族飛魚文化展演隊演唱〈釣鬼頭刀魚之歌〉，夏曼‧藍波安也是主唱之一。記者何定照／攝影
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達悟族飛魚文化展演隊演唱〈釣鬼頭刀魚之歌〉，夏曼‧藍波安也是主唱之一。記者何定照...
達悟族飛魚文化展演隊演唱〈釣鬼頭刀魚之歌〉，夏曼‧藍波安也是主唱之一。記者何定照／攝影
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音樂會蘭嶼
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