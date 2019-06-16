夏季疫情未歇 3株流感病毒低度流行

2019-06-16 12:09 中央社 台北16日電



疾管署表示，流感捉摸不定，國內近日仍有流感低度流行，民眾不可輕忽。 聯合報系資料照 分享 facebook

時序入夏，衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內近期仍有流感低度流行，以B型流感為多，但H1N1及H3N2同時存在。疾管署提醒，民眾不可輕忽。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內近4週社區流行病毒型別以B型為多（40.7%），其次為H1N1（32.7%）。

上週（6月2至6月8日）國內類流感門急診總就診達7萬6768人次，就診人次較前一週略降，但急診就診人次上升。另近4週流感群聚案件檢出B型流感約占50%，以校園群聚115件（79.3%）為多。

近期流感併發重症新增個案仍以感染A型流感為主，自107年10月1日截至今年6月10日累計1091例流感併發重症病例（671例感染H1N1、353例感染H3N2），其中166例死亡。

疾管署副署長莊人祥今天表示，流感捉摸不定，國內近日仍有流感低度流行，民眾不可輕忽，如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫，按醫師指示服藥，降低併發重症的風險。

疾管署提醒，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上距離。如有類流感症狀應就近就醫並落實生病在家休息，防範病毒傳播。