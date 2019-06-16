西風帶不見了！ 鄭明典：氣流走極端不會是好現象

2019-06-16 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



鄭明典表示，西風帶不見了。中緯度的西風帶應該環繞一圈，現在變成一團、一團的圈圈小環流，西風帶極度偏弱。圖／取自鄭明典臉書 分享 facebook 中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，西風帶不見了。中緯度的西風帶應該環繞一圈，現在變成一團、一團的圈圈小環流，西風帶極度偏弱。

他說，西風帶偏弱，南北風的振幅就容易放大，南風可以進到高緯度地區，北風則可以到中低緯度地區，於是南風到達的地方創高溫紀錄，北風到達的地方氣溫偏低，冷熱對比明顯。

他說，氣流走極端，不會是好現象！