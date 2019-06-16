16歲少年手遊不離身 醫師警告：成癮難治療

2019-06-16 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



16歲的小P一臉不悅走進身心科的診間，邊走還邊盯著手機，旁邊跟著看起來「更不悅」的爸媽。醫師問「發生什麼事？」小P瞬間暴怒：「我愛打遊戲而已也不行？就叫我來看身心科！」爸媽向醫師表示，小P連念書都手遊不離身，限制他使用3C時間後，連放學後也直衝網咖，不回家了，在爸媽述說當下，小P仍面無表情盯著手機滑個不停，忙著進行對戰遊戲。

高雄市阮綜合醫院身心科醫師林奕萱表示，門診上遇到的網路遊戲成癮患者，從小學四、五年級到國中生都有，只要手機在身上的時間，就是不停開著手遊，就算唸書也是邊玩邊唸，等到父母察覺有異，開始限制使用3C時間或沒收手機，只會引來孩子強烈反彈，造成親子關係緊張。

暑假即將開始，林奕萱提醒父母「別再用手機、平板養小孩」，WHO今年已將網路遊戲成癮正式列入精神疾病，她坦言，等孩子進入成癮階段才來看診，精神醫學上也只能處理其他身心狀況，目前並無特別有效的方法治療成癮問題。

林奕萱說，現代人每天花許多時間在手機上，除了玩手遊，也可能是工作、查資料、IG、抖音、line、網路購物、看youtube、交友軟體等等，不過「使用網路時間很長」並不等同「網路成癮」，應審視「使用網路的程度是否干擾生活」，以及「是否失控」兩個指標，如果是不該使用網路的時間，卻無法控制自己，影響讀書、工作、照顧小孩，那就要擔心可能有成癮問題。

林奕萱建議，要預防網路成癮，平常就應提供更有吸引力的休閒及運動安排，並與孩子共同討論活動項目，讓孩子心思轉移到其他活動上；對於青少年各種次文化（cosplay、偶像團體、流行用語等）以了解、開放態度與孩子接觸，不要口出批判或責備話語，能夠了解孩子，才有進一步的機會討論。